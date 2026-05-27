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La radical decisión de Adrián Quiroz ante el interés de Alianza Lima tras ganar el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El mediocampista se transformó en una de las piezas más buscadas del fútbol peruano tras un brillante Apertura con Los Chankas. Entre negociaciones cruzadas y rumores, su próximo destino mantiene en vilo al país futbolero

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Adrián Quiroz – Alianza Lima – Los Chankas – Liga 1 – Perú – deportes – 25 mayo
El mediocampista de Los Chankas privilegia una salida internacional sobre cualquier negociación con la Liga 1, pese a los recientes contactos formales del cuadro blanquiazul y su vigente contrato hasta diciembre del 2027 (Instagram: adrianquirozf10)

El volante Adrián Quiroz pasó, en pocos meses, de ser una de las apuestas silenciosas de Los Chankas a transformarse en uno de los nombres más seguidos del mercado peruano.

Y es que su rendimiento en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 lo instaló como un mediocampista confiable, constante y productivo, al punto de despertar el interés de clubes con mayor exposición, entre ellos Alianza Lima, que ya empezó a sondear condiciones económicas.

Sin embargo, la posibilidad de verlo en La Victoria perdió fuerza por una definición tomada desde el entorno del jugador: la prioridad es encontrar una oportunidad fuera del país.

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Con el libro de pases previsto para abrir el 1 de julio, la historia entra en una etapa decisiva, marcada por contactos, versiones cruzadas y un contrato vigente con el club de Andahuaylas hasta diciembre del 2027.

El “no” del entorno a un cambio dentro de la Liga 1

Adrián Quiroz – Alianza Lima – Los Chankas – Liga 1 – Perú – deportes – 25 mayo
El entorno de Adrián Quiroz descartó, por ahora, un traspaso a otro club peruano y dejó claro que la prioridad del volante pasa por encontrar una oportunidad en el extranjero. (Instagram: adrianquirozf10)

Cuando el nombre de Quiroz comenzó a circular con fuerza como alternativa para reforzar el mediocampo blanquiazul, surgió una señal que cambió el escenario. El periodista José Varela, en el programa Modo Fútbol, informó que el representante del futbolista dejó clara la ruta que hoy guía su carrera: la prioridad inmediata es el exterior.

Varela insistió en el mismo punto al relatar una conversación directa con la agencia que maneja al volante. “Hablé con la gente que lo maneja, y me dicen que no. La idea es ir al exterior. ‘Se especula muchas cosas, pero nada concreto. Ya le mencioné que el foco es ir al exterior en estos momentos’, me dijeron”, comentó el comunicador en Linkeados.

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Esa postura, de sostener la búsqueda internacional y frenar un movimiento a otro club de la Liga 1, operó como una decisión de impacto en el tablero local. No se trató de un cierre definitivo a futuro, pero sí de una señal fuerte de corto plazo: en el plan de Quiroz, el siguiente paso no apunta a un traslado a La Victoria, sino a abrir una puerta fuera de Perú.

Mientras tanto, Los Chankas mantiene al jugador dentro de su planificación deportiva. El mediocampista continuó su preparación con miras a la jornada final del Apertura, en un contexto en el que su nombre ya está instalado en la conversación del mercado.

Los contactos de Alianza Lima y la búsqueda de un mediocampista

Adrián Quiroz – Alianza Lima – Los Chankas – Liga 1 – Perú – deportes – 25 mayo
Alianza Lima ya consultó condiciones por Adrián Quiroz ante la posible salida de Pedro Aquino, aunque el interés choca con la prioridad del jugador de emigrar al exterior. (Facebook: Alianza Lima)

Alianza Lima llegó al tramo final del Apertura con el objetivo cumplido: ganó el torneo tras vencer a Los Chankas el último fin de semana y dio un paso clave en su ruta hacia el título nacional. Con el foco puesto en el Torneo Clausura, la dirigencia empezó a evaluar incorporaciones para sostener la competitividad del plantel que conduce Pablo Guede.

En ese marco, el periodista Alfredo Ccasa Godoy, de TV Perú, señaló que el club ya realizó consultas por Quiroz y que el acercamiento se dio por una necesidad concreta en la zona central. “Tras la salida de Pedro Aquino, la directiva blanquiazul ha preguntado las pretensiones económicas de Adrián Quiroz. La conversación se dio con un allegado al volante nacional que estuvo en Matute el último sábado”, escribió el comunicador en redes sociales.

La situación de Pedro Aquino aparece como un factor de mercado. Como se sabe, llegó a préstamo desde Santos Laguna de la Liga MX, pero no alcanzó el protagonismo esperado por una lesión que afectó su continuidad. Ante ese panorama, Alianza Lima empezó a revisar nombres para reforzar el mediocampo, y Quiroz quedó entre las opciones seguidas por el club.

El calendario también empuja decisiones. El periodo de transferencias, de acuerdo con lo informado, se abrirá el 1 de julio, fecha que suele acelerar conversaciones y definiciones. Si Alianza Lima decide insistir, necesitará sostener una negociación que involucra no solo al futbolista, sino también a Los Chankas por la vigencia de su contrato.

Rendimiento, convocatoria y los datos que sostienen su cotización

Adrián Quiroz – Alianza Lima – Los Chankas – Liga 1 – Perú – deportes – 25 mayo
Adrián Quiroz disputó los 16 partidos del Apertura con Los Chankas y sus cifras, continuidad y llamado a la selección elevaron su cotización en el mercado peruano. (Instagram: adrianquirozf10)

El interés alrededor de Quiroz no nació de un rumor aislado. El mediocampista fue titular en los 16 partidos que disputó Los Chankas en el Torneo Apertura, un registro que subraya continuidad y peso específico dentro del equipo de Andahuaylas.

En producción directa, anotó un gol y entregó tres asistencias, cifras que acompañan su influencia en el funcionamiento del plantel. La plataforma Sofascore le asignó un puntaje global de 7.19, un indicador que, según el dato difundido, refleja la regularidad de sus actuaciones a lo largo del campeonato.

A sus 26 años, Quiroz extendió su vínculo con Los Chankas tras renovar en noviembre del 2025, y quedó con contrato vigente hasta diciembre del 2027, un detalle clave para cualquier operación: la salida requiere acuerdo con el club propietario de sus derechos federativos.

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