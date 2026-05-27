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Panamá: Un hombre es imputado tras presionar a su madre con violencia para exigir dinero

La causa detalla episodios de intimidación y advertencias de muerte dirigidas contra la madre, el agresor incumplió la orden de alejamiento y continuó el hostigamiento en contra de su progenitora hasta que fue detenido

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violencia - adultos mayores
El hostigamiento del hijo en contra de su progenitora era reiterativo.

Desde febrero de este año un sujeto llegaba en reiteradas ocasiones a la residencia de su madre para exigirle dinero bajo violencia e intimidación, amenazándola con que, si no accedía a sus requerimientos, la asesinaría a ella y a su hermana.

Aunque mediaba una orden de alejamiento como medida de protección a favor de la víctima, el agresor la incumplió reiteradamente al continuar con los mismos episodios de hostigamiento en contra de su progenitora.

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Una vez fue denunciado, la fiscalía reunió los elementos de convicción que lograron acreditar el hecho punible y la presunta responsabilidad del imputado.

Esto sirvió para que un juez de garantías legalizara la aprehensión, formulara los cargos y ordenara la detención provisional por el término de la investigación, al considerar el peligro que representa el individuo para la víctima y sus familiares.

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En enero pasado una adulta mayor de 60 años de edad fue víctima inicialmente de un intento de femicidio a manos de su hijo, hecho ocurrido en David, provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Violencia contra la mujer
Una adulta mayor fue víctima de un intento de femicidio a manos de su hijo, en la provincia de Chiriquí. (Andina)

Agredida, la mujer presentaba quemaduras en el 20% de su cuerpo, por lo que fue recluida en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional Rafael Hernández, donde posteriormente falleció.

En otro hecho actual, las autoridades ejecutaron una medida cautelar de detención provisional para una mujer de 40 años de edad, a quien se le imputó cargo por la presunta comisión del delito de violencia doméstica en perjuicio de su hermana.

El hecho se remonta al 17 de mayo de 2026, cuando el reloj marcaba las horas del mediodía y en una residencia ubicada en El Cruce de Torrijos Carter, corregimiento de Rogelio Sinán, la imputada agredió físicamente a su hermana de 42 años de edad, causándole lesiones en varias partes de su anatomía.

Ante la agresión y para salvaguardar la integridad de la víctima y sus familiares, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de detención provisional con base en los riesgos procesales tales como la afectación de medios de pruebas, el peligro que la imputada representa para la víctima y la naturaleza grave del delito.

La violencia no descansa, está en todas partes, y a un menor de 17 años de edad se le legalizó la aprehensión y se le imputó por el delito de posesión ilícita de arma de fuego.

Un hombre pasa de ser el acusado a víctima tras recibir dos disparos horas antes de un juicio por asesinato en Pizarra (Málaga)
Un menor de 17 años de edad fue detenido y se le imputaron cargos por posesión ilícita de arma de fuego. (Canva)

El hecho delictivo ocurrió este 22 de mayo en calle I, Paraíso, corregimiento de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito, cuando el imputado fue sorprendido por unidades de la Policía Nacional en posesión del arma de fuego con características técnicas que aumentan su poder letal, con su respectivo proveedor y tres municiones sin detonar.

El Ministerio Público manifestó que se basó para la solicitud de la medida cautelar en los riesgos procesales, específicamente el riesgo de fuga, el peligro que representa el imputado para la colectividad y los testigos del hecho, así como la naturaleza grave del delito.

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