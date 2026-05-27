Cercado por los bloqueos, el oficialismo boliviano busca que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en las protestas

Soldados despejan barricadas instaladas por manifestantes en una autopista cerca de El Alto, Bolivia, el sábado 16 de mayo de 2026 (Foto AP/Juan Karita)

El Congreso de Bolivia abrió este martes la vía para que el presidente Rodrigo Paz pueda declarar un estado de excepción que le permitiría usar a los militares y restringir algunas libertades con el fin de frenar las masivas protestas que exigen su renuncia.

Con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados eliminó una norma que limitaba desde 2020 la capacidad del presidente de aplicar estados de excepción. Suprimida también previamente por el Senado, Paz queda con el camino libre.

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“Queda sancionada la presente ley”, dijo el jefe legislativo Roberto Castro, tras más de cinco horas de debate en sesión virtual, a la que asistieron 117 de los 130 los diputados. La secretaría de la cámara precisó que fue adoptada con “más de dos tercios” de votos.

La Paz y la vecina El Alto son las dos ciudades más afectadas por los bloqueos que vive el país desde hace 21 días por parte de grupos campesinos del altiplano que exigen la renuncia de Paz y están secundados por la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).

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Alarcón sostuvo que con esa norma se removerá el “principal obstáculo que tiene el Gobierno y el presidente para poder decretar el estado de excepción si es que así lo ve conveniente”.

La actual ley reglamenta la aplicación del estado de excepción contemplado en la Constitución y establece limitaciones, como que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir cuando la Policía ha sido superada al intentar controlar un conflicto.

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Un agente de policía corre delante de los manifestantes durante una marcha en La Paz, Bolivia, el 25 de mayo de 2026 REUTERS/Claudia Morales

Según los legisladores, con la abrogación de la ley de 2020, se permitirá una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos sociales que impiden el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos sobre todo a La Paz, El Alto y Oruro.

Además, hay miles de vehículos, sobre todo camiones de carga, varados desde hace más de tres semanas en rutas nacionales y corredores internacionales, como los que conducen a los puertos de Chile y Perú.

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este martes la existencia de 61 cortes de rutas por conflictos en seis de los nueve departamentos del país, la mayoría en La Paz, Oruro y Cochabamba.

En la región oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, hay tres bloqueos reportados este martes, uno de ellos en la localidad de San Julián desde hace varios días.

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El Comité Cívico Pro Santa Cruz, integrado por diversas organizaciones civiles, pretendía desbloquear este martes el lugar por la fuerza, pero tras la mediación de la Iglesia católica desistió del plan ante el temor de enfrentamientos civiles.

En un operativo realizado el sábado para despejar la vía entre La Paz y Oruro murió un manifestante de un disparo, en circunstancias que siguen en investigación.

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Los cortes de rutas también han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.

(Con información de EFE)

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