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Gothic Remake requerirá descarga obligatoria para acceder al modo offline

THQ Nordic aclara que el juego requerirá una descarga de aproximadamente 5 GB el día de estreno

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Gothic Remake - modo offline - videojuegos - juegos - tecnología - 26 de mayo
El lanzamiento de Gothic Remake está programado para el 5 de junio. (Steam)

Gothic Remake exigirá una descarga obligatoria en su estreno para habilitar el modo offline. Aunque la edición física del juego ya comenzó a distribuirse a nivel mundial y algunos jugadores han recibido sus copias antes del lanzamiento oficial, se ha confirmado que no será posible disfrutar del RPG desconectado de Internet sin instalar un parche de Día 1.

Esta situación ha generado polémica en la comunidad, que ahora cuestiona la transparencia de la información proporcionada por THQ Nordic y teme por el acceso futuro al juego.

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Descarga obligatoria en Gothic Remake para jugar sin conexión

El lanzamiento de Gothic Remake está programado para el 5 de junio y, con el fin de que los usuarios puedan ingresar al Valle de las Minas desde el primer día, la distribuidora ha adelantado la entrega de la edición física. Sin embargo, quienes han recibido el disco antes de tiempo se han encontrado con un requisito inesperado: el título no permite acceder al modo offline hasta completar una descarga inicial.

Gothic Remake - modo offline - videojuegos - juegos - tecnología - 26 de mayo
Una de las principales características de Gothic Remake es su mundo abierto orgánico y dinámico. (Steam)

La noticia cobró notoriedad tras una publicación de Does it play? en la red social X, donde se advirtió que, para desbloquear la opción sin conexión, es imprescindible instalar un parche de lanzamiento.

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El mensaje señala: “Cancelad vuestras reservas! Gothic Remake no se puede jugar offline. THQ está ocultando esta información a los clientes! No hay ninguna indicación clara en la carátula. Tampoco en la página de la tienda”.

Además, la publicación muestra una imagen del juego ejecutándose y una notificación que exige habilitar las funciones online de la consola para continuar: “No se puede comprobar el estado del juego. Por favor, asegúrate de que estás conectado a Internet y pruébalo otra vez”.

Gothic Remake - modo offline - videojuegos - juegos - tecnología - 26 de mayo
El Gothic Remake es una reconstrucción completa del clásico RPG de culto de 2001. (Steam)

La controversia se centra en que la edición física, al insertarse en la consola antes del 5 de junio, no permite iniciar el juego si no se realiza la descarga de aproximadamente 5 GB prevista para el estreno.

Esta actualización es la que habilita la experiencia sin conexión, lo que ha provocado malestar entre quienes esperaban poder jugar directamente desde el disco, sin depender de Internet.

Respuesta de THQ Nordic y justificación oficial

Ante la viralización del caso, THQ Nordic confirmó la información aportada por los usuarios y publicó su postura en la misma red social. La empresa argumentó que su objetivo principal es que la comunidad pueda jugar desde el primer instante del lanzamiento, y que por ello se han enviado copias con antelación.

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Gothic Remake mantiene la esencia brutal y exigente del original al mismo tiempo que moderniza sus mecánicas. (Steam)

Según la compañía: “Para nosotros, lo más importante es que la gente pueda jugar en el día y hora de lanzamiento. Para conseguirlo, hemos enviado copias [de Gothic Remake] por adelantado”.

THQ Nordic aclara que el juego requerirá una descarga de aproximadamente 5 GB el día de estreno y, tras completar ese proceso, será posible jugar completamente offline, sin necesidad de conexión permanente a Internet.

Pese a esta explicación, la decisión no ha tranquilizado a todos los jugadores. Muchos consideran que la falta de información clara en la carátula y en las páginas de venta constituye un problema de transparencia y comunicación con el cliente.

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En Gothic Remake, el mapa mantiene la esencia del Valle de las Minas con un 25% más de contenido. (Steam)

Preocupaciones sobre el acceso futuro y el DRM

Las dudas sobre la accesibilidad a largo plazo han cobrado fuerza entre los usuarios. Una de las inquietudes principales es la posibilidad de que, en el futuro, si los servidores de plataformas como PlayStation 5 o Xbox Series fueran cerrados, ya no se pueda descargar el parche necesario para habilitar el modo offline.

Este temor se plasma en numerosos comentarios dirigidos a la publicación de THQ Nordic. Por ejemplo, el usuario IshayuG pregunta: “¿Y qué ocurre si alguien inserta el disco en su lector 10 años después? ¿Simplemente no funcionará? Tenéis que pensar en estas cosas. El DRM está dañando a vuestros clientes y, aunque sé que no estáis solos en esto, no estáis ayudando. Esto debe parar”.

La preocupación gira en torno a la dependencia de una descarga digital para que el contenido físico sea funcional sin conexión. La comunidad teme que, si en algún momento futuro los servidores dejan de estar disponibles, el acceso al juego quede restringido, afectando la preservación y disponibilidad a largo plazo del título.

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