"Me resulta difícil procesar estas cosas. Nunca me imaginé que podría ser homenajeado de esta manera. En mi familia siempre estuvimos acostumbrados a los tonos medios, y esto es demasiado. La radio fue hecha para el oyente. Si no hay oyente no hay radio. Por eso es necesario agarrarse a trompadas con nuestro ego o pactar con él y que nos deje trabajar con humildad", dijo Fontana, vestido muy formal, impecable de traje negro y camisa y corbata celestes.