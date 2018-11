Luego, Héctor Larrea, quien tuvo el honor de presentarlos, le preguntó a Pinky si quería decir algo o si se sentiría cómoda haciéndolo. "Cómo no me voy a sentir cómoda si la radio y la televisión son los únicos lugares en el mundo donde jamás he tenido miedo. Lo escuchaba a Cacho y él me dio una sorpresa. Estuvimos 30 años sin vernos, y un día me llama por teléfono, yo ya llevaba un largo tiempo en la cama, y me dice 'hay un amigo mío que se llama Salvador que quiere hablar con vos,y era el dueño de la clínica que hace honor a su nombre. Por eso este homenaje que me sensibiliza tanto se lo dedico a él, porque si no fuera por él yo no estaría acá para recibirlo", agregó, potenciando aún más la emoción entre todos los presentes.