—Me tiré el lance. Adelgacé, porque pesaba más de cien. Me hice hacer unos trajes –quemando las últimas chirolas, claro–, y de pronto tuve la extraña, increíble certeza de que iba a andar bien. Tanto, que le dije a un gerente de Canal 13 que me apostara unos boletos… Y el capo creyó. Y H.L. puso primera en programa top: La campana de cristal, con la batuta de Nelly Raymond. ¡Y me vieron! Porque en la tele basta que te vean… ¡y ya existís!