"La cosa del país está súper mal y hablamos de que la música está jodida para todos… Él también se dedicaba a ser albañil y muchas veces dijimos de seguir adelante pero jamás tuvo la idea de hacer algo así. Me dijo: 'La música está jodida, me gustaría seguir con la obra que me está trayendo buena plata'. Pero a veces no es compatible ponerse a laburar en una obra y cumplir horarios con las gira de la música…", reveló Perla.