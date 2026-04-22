Salud en terapia intensiva: Denuncian que 90% de los hospitales en Venezuela están desabastecidos

Vista externa de un hospital publico, en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Gustavo Montenegro primero sufrió un traumatismo y después, un trauma.

Por una estrepitosa caída que sufrió el 3 de noviembre de 2025, este ingeniero de 49 años necesitó ser operado de su brazo izquierdo. Con la herida abierta y un dolor intenso llegó al hospital Manuel Pérez Carreño, en el oeste de Caracas. Este es un centro tipo IV; es decir, que en teoría cubre todas las especialidades médico-quirúrgicas.

“Allí todo fue traumático desde un principio”, cuenta Montenegro. “Todos los exámenes me los tuve que hacer por fuera, ninguno de los laboratorios funciona, ni cardiología ni neumonología, no había nada”, relata la experiencia.

Para llevar a cabo la intervención, tuvo que comprar todos los insumos, desde el material quirúrgico hasta el agua potable. En total, calcula que gastó unos mil dólares.

“Tres veces me metieron a quirófano y tres veces me sacaron por distintas razones. Iba todos los días con mi fractura y de tanto insistir, me terminaron operando el 27 de diciembre. Una experiencia que no le deseo a nadie, mucha incertidumbre, tuve que llevarlo absolutamente todo y nadie te ayuda en nada”, lamenta Montenegro.

En la ruina

La salud en Venezuela está en terapia intensiva. La Federación Médica Venezolana (FMV) afirmó que “el 90 % de los hospitales del país están desabastecidos y abandonados”.

El presidente de la FMV, Douglas León Natera, se refirió a un fenómeno que catalogó como hospitales “vitrinas”, instalaciones que han concentrado la inversión del gobierno chavista para mejorar sus áreas de atención a los pacientes. Esas “vitrinas” apenas llegarían a unos 15 nosocomios del total de 301.

Foto de archivo ilustrativa de un trabajador de salud tratando a un paciente con COVID-19 en el hospital Poliedro de Caracas Marc 21, 2021. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria PROHIBIDA SU REVENTA O SU USO COMO ARCHIVO

La última Encuesta Nacional de Hospitales, presentada en 2024 por el grupo independiente Médicos por la Salud, reportó que “el índice de desabastecimiento de insumos de quirófano” alcanzó 74%, al tiempo que “75% de los servicios de tomografía y resonancia están cerrados”.

Aquel estudio halló que “74% de los hospitales ofrecen menos de tres comidas al día para los pacientes”, y que en 46% de los hospitales “se piden pagos extraoficiales a los pacientes para poder atenderlos”, violando el principio constitucional de la gratuidad de la salud pública.

Basándose en los reclamos de los usuarios, un informe difundido este mes por la ONG Caleidoscopio Humano subraya que pacientes y familiares “manifiestan ser los encargados de garantizar en la mayoría de los casos el acceso a agua potable en los espacios hospitalarios, producto del deterioro de los servicios públicos”.

Moviendo fichas

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha ordenado dos cambios en el Ministerio de Salud en menos de cuatro meses. Tan pronto asumió el poder, destituyó a Magaly Gutiérrez Viña, nuera de la primera dama, Cilia Flores, quien estuvo al frente de ese despacho desde febrero de 2022.

Por Gutiérrez Viña entró Nuramy Gutiérrez González, sustituida este mes por Carlos Alvarado, quien ya se había desempeñado como titular de Salud entre los años 2018 y 2022.

FOTO DE ARCHIVO-El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, participa en una sesión informativa sobre la situación sanitaria del país sudamericano en Ginebra, Suiza, Mayo 22, 2019. REUTERS/Denis Balibouse

Además de hacer ajustes en la conducción del ministerio, el gobierno de Delcy Rodríguez sorprendió al publicar un boletín epidemiológico, cosa que no ocurría desde 2016. Eso sí, el informe en cuestión solo contenía datos de cinco de las más de 30 enfermedades de notificación obligatoria en el país.

Mejoras salariales

El portavoz de la FMV solicitó al ministro Alvarado “sentarse a dialogar con el gremio médico venezolano en procura de firmar el contrato colectivo del sector salud, que desde 2003 no ha sido posible renovarlo”.

Fotografía de archivo del presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera. EFE/MIGUEL GUTIERREZ

León Natera propone que los médicos venezolanos perciban un salario base de 1.500 dólares. En Venezuela el salario mínimo se ubica en 130 bolívares, que equivalen a menos de 30 centavos de dólar. “Ya no es ni sal ni agua, es solo agua. En Venezuela no hay salario mínimo”, denunció el representante gremial.