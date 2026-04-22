América Latina

Bolivia: críticas al Gobierno por donar un vehículo a una organización social de El Alto

El presidente Rodrigo Paz entregó un vehículo y prometió una sede a los vecinos de un distrito. En medio de críticas y cuestionamientos, un analista apunta que responde a “la cultura prebendalista” que arrastra el país

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Primer plano del presidente Rodrigo Paz hablando por un micrófono, con poncho marrón. Flanqueado por dos hombres en traje, uno con gafas de sol. Fondo de ladrillos
El presidente Rodrigo Paz se dirige a la comunidad durante la celebración del aniversario de una organización vecinal en El Alto, el sábado 18 de abril de 2026.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participó el fin de semana en el quinto aniversario de una junta vecinal de El Alto, la ciudad andina y de gran movimiento comercial que colinda con La Paz. Durante la celebración, el primer mandatario hizo la entrega de un vehículo, 62 antenas de Starlink y prometió la construcción de una sede para la organización vecinal.

“Hemos traído para ayudar al trabajo en la zona, ¿a quién le dejo la llave?”, preguntó el presidente y la entregó a Policarpio Acarapi, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales Sur. “Después ustedes verán cómo hacen uso, estoy cumpliendo un compromiso, hermanos”, agregó el jefe de Estado.

Paz, que estaba acompañado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y la ministra de Educación, Beatriz García, pidió un aplauso para Oviedo porque fue él quien, según Paz, consiguió la camioneta para la organización.

El presidente también destacó que el uso de las antenas de internet satelital beneficiará a más de 45 mil estudiantes y sobre la sede sindical afirmó que deberán reunirse con funcionarios del Gobierno porque no sabe si el terreno “es el adecuado” para la construcción. Adicionalmente anunció proyectos e inversiones para El Alto.

Un hombre en poncho marrón y camisa clara habla en un micrófono, con su mano derecha levantada, flanqueado por otros hombres, algunos con bandas presidenciales
Un hombre vestido con un poncho marrón habla en un micrófono en un evento al aire libre, acompañado por otros hombres que visten bandas con la inscripción "PRESIDENTE" y "ALTO SUR" bajo un cielo parcialmente nublado.

Estas donaciones generaron una ola de críticas entre analistas, actores políticos y representantes sindicales. El representante de los choferes del Transporte Pesado, Pedro Quispe, cuestionó al presidente Paz y dijo que “están regalando vehículos a algunos dirigentes con la intención de callar al pueblo, pero a miles de choferes no va a poder callar, a miles de trabajadores no va a poder callar y a la sociedad no va a poder convencer con un autito”, en referencia a la inconformidad del sector por la calidad del combustible.

En otra línea, el dirigente vecinal Abraham Flores reclamó por qué se hizo la entrega a esa organización. “El gobierno debía de dar estas movilidades a los dirigentes que realmente ayuden a hacer la gestión. Nosotros sabemos las necesidades que tenemos que cumplir, nosotros ayudaríamos, pero ¿qué es de un solo distrito, hay una preferencia?“, manifestó citado por la red Erbol.

Para el analista y consultor político, Ilya Fortún, la donación del vehículo y la sede responden a “la cultura prebendalista y corporativista boliviana que arrastra el país desde hace décadas”, a la que consideró “uno de los males atávicos de la cultura política boliviana”. En entrevista con Infobae, Fortún explicó que la entrega fue un gesto de acercamiento con sectores populares, pero que no responde a una decisión política estructural.

Para algunos analistas, la donación se asemeja a las prácticas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), durante las cuales se entregaron infinitos bienes a organizaciones sociales de manera arbitraria y poco transparente.

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen tomada de un drone muestra una vista de la ciudad boliviana de El Alto, Bolivia, October 14, 2025. REUTERS/Adriano Machado REFILE - CORRECTING LOCATION FROM "LA PAZ" TO "EL ALTO".
FOTO DE ARCHIVO: Una imagen tomada de un drone muestra una vista de la ciudad boliviana de El Alto, Bolivia, October 14, 2025. REUTERS/Adriano Machado REFILE - CORRECTING LOCATION FROM "LA PAZ" TO "EL ALTO".

En enero, el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, señaló que durante el último gobierno del MAS se hicieron “varios regalos” a organizaciones sindicales, principalmente vehículos e inmuebles, financiados con recursos del Estado.

Según la Linares, entre 2021 y 2024 se entregaron 79 vehículos a organizaciones sociales, además de sedes sindicales e incluso hoteles. De igual forma señaló que se financiaron viajes de dirigentes dentro y fuera del país.

“Parece que el ser dirigente sindical ha sido un gran negocio durante la época del MAS, porque han vivido de la mano del gobierno, siendo parte de la cooptación y el prebendalismo”, afirmó entonces.

Para Fortún, la entrega de vehículos y la promesa de una sede representan una “inconsistencia absoluta” entre lo que la administración de Rodrigo Paz dice y hace.

Con él coincide la politóloga y excandidata a senadora Susana Bejarano, quien cuestionó en una publicación: “¿No era esto lo que se criticó del MAS?, ¿comenzaron las prebendas?” y atribuyó el acto a la necesidad de contar con el respaldo de las organizaciones sociales. “El objetivo es darse gobernabilidad”, afirmó.

Infobae solicitó información al Ministerio de Gobierno y al despacho del presidente Paz para conocer el contexto de la donación reciente, la fuente de financiamiento y su posición frente a las críticas, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

En el oficialismo, la diputada Claudia Bilbao manifestó que el objetivo era “apoyar a ese sector”. “No he estado en el acto, pero pienso que el presidente no lo ha hecho de mala forma”, afirmó en entrevista con Erbol.

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