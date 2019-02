Esta modalidad de tráfico que muchos consideraban extinta sigue activa de acuerdo a investigadores consultados, sobre todo en la zona fronteriza de Salta y Jujuy con Bolivia donde los números de personas ingestadas detectadas no cesa. La ruta parte desde Bolivia y cruza al país por caminos terrestres hacia Salta o Jujuy para llegar en micros a Liniers o Retiro como destino final. Según pudo saber Infobae, muchas de las rutas no terminan en Buenos Aires, sino que continúan por tierra hacia Mendoza para poder cruzar la mercadería a Chile.