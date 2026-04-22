El ABC de las emociones, estos son los ejes de la estrategia de salud mental para jóvenes que inicia en mayo

La iniciativa “El ABC de las emociones” promoverá el bienestar emocional y la prevención de riesgos entre adolescentes mediante actividades escolares y comunitarias. Foto: Especial

La estrategia nacional de salud mental para jóvenes denominada “El ABC de las emociones” fue presentada este miércoles durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la participación de autoridades federales del sector salud, educación y seguridad.

Entre quienes expusieron el plan destacan David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud; Mariana Pérez Gay Rossbach, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP; Tania Hogla Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, y Yerania Emireé Enríquez López, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.

La iniciativa, que arrancará en mayo, busca atender de forma integral el bienestar emocional de adolescentes y jóvenes, mediante acciones coordinadas en escuelas, comunidades y hogares. El programa responde a datos recientes que evidencian un incremento en el malestar psicológico, la ideación suicida, la violencia y el consumo de sustancias entre personas de 12 a 17 años, un grupo identificado como prioritario en la política pública de salud mental.

Claudia Sheinbaum este miércoles 22 en conferencia matutina. Foto: Presidencia

¿Qué es “El ABC de las emociones”?

El programa “El ABC de las emociones” es una estrategia de intervención socioemocional que busca que las y los jóvenes comprendan, expresen y gestionen sus emociones. Su enfoque se basa en dos ejes centrales: comprender y actuar, con el objetivo de promover el autocuidado y fortalecer redes de apoyo.

De acuerdo con la presentación oficial, la estrategia impactará a:

18 millones de estudiantes de secundaria y bachillerato

Más de 10 millones de madres, padres y personas cuidadoras

Docentes, directivos y comunidades escolares

Ejes principales de la estrategia

Intervención en escuelas

Se implementarán actividades semanales de una hora enfocadas en el desarrollo socioemocional dentro de planteles de educación media y media superior. Estas incluyen:

Espacios para hablar sobre emociones

Diálogos de reflexión

Lectura en voz alta

Herramientas para abordar temas difíciles

2. Asambleas y comunidad educativa

El programa contempla asambleas informativas con participación de:

Madres y padres

Personas cuidadoras

Docentes y directivos

El objetivo es construir comunidades que se cuidan, fomentando la corresponsabilidad en la salud mental juvenil.

3. Campañas de sensibilización

Se lanzará una campaña nacional en medios y redes sociales para visibilizar temas clave como:

La presión social

El impacto de lo digital en la autoestima

El manejo del estrés y emociones

También se desarrollarán materiales como videos, guías y contenidos educativos.

4. Atención y detección temprana

El plan incluye mecanismos de detección oportuna de problemas psicológicos mediante:

Intervenciones grupales

Apoyo de profesionales de la salud mental

Canalización a servicios especializados

Además, se fortalecerá la difusión de la Línea de la Vida como canal de atención inmediata.

5. Espacios comunitarios

Se impulsarán centros comunitarios como lugares de convivencia, deporte, cultura y atención emocional, para ampliar el acceso a servicios fuera del entorno escolar.

Un enfoque integral para jóvenes

La estrategia parte de un diagnóstico claro: la población adolescente presenta mayores niveles de vulnerabilidad que los adultos en temas de salud mental. Por ello, el gobierno federal plantea un modelo que no solo atiende crisis, sino que prioriza la prevención del suicidio, la violencia y el malestar psicológico.

Bajo el lema de que “cuidarte es un acto colectivo”, el programa apuesta por una intervención multisectorial que involucra escuela, familia y comunidad, con el objetivo de garantizar que las y los jóvenes en México no enfrenten solos sus desafíos emocionales.