Lizbeth Rodríguez invita a mujeres a hacer OnlyFans ante inseguridad en México: “Cuántas dejarían de sufrir acoso” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La creadora de contenido Lizbeth Rodríguez propone a las mujeres mexicanas explorar OnlyFans como alternativa laboral ante la creciente inseguridad y los riesgos de acoso en espacios públicos y privados.

En entrevista con Infobae México el pasado martes 21 de abril del 2026, Rodríguez afirma que trabajar desde casa podría reducir la exposición a situaciones de peligro.

“Imagínate cuántas mamás dejarían de sufrir acoso”

Rodríguez, ex conductora de Badabun y figura con miles de suscriptores en OnlyFans, sostiene que la plataforma no solo representa una vía para obtener ingresos, sino un espacio con menos riesgos físicos para las mujeres.

“Yo siempre lo he dicho, vivimos en un mundo donde lamentablemente hay mucha inseguridad para las mujeres. No sabes si sales a trabajar y vas a llegar a tu casa a salvo”, expresó.

La creadora subraya que la violencia de género afecta incluso a quienes buscan empleo. “Imagínate cuántas mamás van a dejar de sufrir acoso en las calles por sus empleadores”, dice. Añade que desde su experiencia, la posibilidad de generar contenido en casa permite cuidar a los hijos y mantenerlos en un entorno seguro.

En entrevista con Infobae México, la ex conductora de “Exponiendo Infieles” de Badabun resaltó su papel en la plataforma azul y el éxito que ella ahí tiene (Marco Ruiz/ Infobae México)

“No es solo encuerarse”: el trasfondo de OnlyFans

Rodríguez rechaza la idea de que OnlyFans sea únicamente para mostrar el cuerpo. “Yo creo que no es nada más ir y encuerarse. Hay mucho trasfondo cultural y social detrás de hacer contenido de esta magnitud”, señala.

Menciona que en la plataforma hay maestras, cajeras, mujeres mayores y personas con diferentes cuerpos que han encontrado una fuente de ingresos significativa. “Maestra se hace millonaria en Only, cajera se hace millonaria, viejita se hace millonaria, gordita se hace millonaria, flaquita se hace millonaria”, enumera.

La ex conductora destaca el impacto económico: miles de mujeres mexicanas han incrementado sus ingresos a través de OnlyFans en los últimos años, lo que les ha permitido independencia financiera y evitar situaciones de explotación laboral.

Violencia de género en México: el caso Edith Guadalupe

El contexto que motiva la postura de Rodríguez es la ola de violencia que viven las mujeres en el país. El caso de Edith Guadalupe Valdés Saldívar ilustra el riesgo: la joven de 21 años desaparece el 15 de abril tras acudir a una entrevista de trabajo en la avenida Revolución 829, alcaldía Benito Juárez. Es hallada sin vida el 17 de abril. Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la causa de muerte es una herida con objeto punzocortante. El vigilante del edificio, Juan Jesús “N”, es detenido como posible responsable.

La joven Edith Guadalupe Valdés fu víctima de desaparición y feminicidio, sus familiares acusan mala actuación de la Fiscalía de CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

La fiscalía informa que las cámaras de seguridad del edificio fueron desconectadas durante el tiempo en que Edith permaneció en el inmueble. El caso ha generado indignación y reabre el debate sobre la falta de garantías para las mujeres que buscan empleo fuera de casa.

“Facturas sabiendo que tus hijos están seguros”

Rodríguez defiende que plataformas digitales como OnlyFans ofrecen una alternativa para evitar situaciones de acoso en el trabajo presencial. “Vas a estar en tu casa, vas a tener a tus hijos seguros ahí y vas a facturar, vas a hacer contenidos sabiendo que tus hijos ya están dormiditos, bien a gusto, seguros”, afirma.

La creadora recalca que la decisión de unirse a una plataforma como OnlyFans es personal y debe ser respetada. Para ella, significa autonomía, seguridad y una manera de escapar a la violencia estructural que enfrentan muchas mujeres mexicanas en el mundo laboral.