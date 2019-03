—No, olvidate, yo tenía que seguir laburando en la obra y después ir a tocar gratis. Pero la sensación que sentía cuando la gente me aplaudía y me pedía otra (canción) no tiene precio. Yo creo que todo lo que haces en la vida se aplica a todo, cada vez que vos hacés algo que te llena, que te hace feliz, no tiene precio. Entonces yo creo que lo fuimos aplicando en la vida: si te gusta algo hacelo… y hacelo de verdad, metele para adelante, metele con todo, porque yo creo que después, cuando vos llegás, la pegás, y empezás a ver el billete y a hablar con otra gente que también está igual, te das cuenta que todos pasaron por lo mismo, por algún momento de angustia en el que tuvieron ganas de 'colgar los botines', como se dice, y no lo hicieron. Por eso están, entonces el que abandona no tiene premio.