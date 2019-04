En 2017 la actriz había revelado un problema de salud que tenía su hijo: "Tiene intolerancia a una proteína de la leche de vaca. Como le doy la teta no puedo comer nada de lácteos ni derivados, y soja tampoco. Eso implica tener un cuidado mayor de lo que él consume y de lo que yo consumo. Entonces si voy a comer a algún lugar tengo que fijarme que si cocinan algo con queso no cocinen después pescado. Es un poco extremo pero es la forma de sostener la lactancia lo más posible. También para que él no sufra, en el caso de Antón solo tenía mucho malestar y dolores pero hay casos más extremos de bebés que la pasan muy mal".