La actriz sabe que la versión teatral de Casados con hijos no se hizo este año -con el riesgo de no hacerse nunca- por su decisión. Pero son varias las circunstancias que la hacen dudar. No solo aquello de "matar a Moni" sino también el tratamiento del humor de la historia en esta época: pasaron casi 15 años de la versión televisiva argentina, y ya no podía hacerse mucho de lo que causaba gracia en la sitcom. El humor machista, a menudo cosificador, el enfoque de los personajes y el código de sus relaciones tendrá que ser tenido en cuenta para adaptarse a estos tiempos. Pero para que eso pase el proyecto deberá tomar forma y hoy, según su máximo protagonista, nada está asegurado.