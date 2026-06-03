Periodista mexicano criticó a Claudia Sheinbaum, por avalar la denuncia de Petro sobre fraude en las elecciones de Colombia: “El tamaño del ridículo de la presidenta”

En LatinUS, Carlos Loret de Mola afirmó que la rectificación del abanderado oficialista dejó sin sustento técnico el pronunciamiento de la presidenta mexicana tras las dudas expresadas por Gustavo Petro sobre el conteo - crédito @CarlosLoret/X

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por respaldar denuncias de fraude en la primera vuelta presidencial de Colombia, una postura que, según su análisis en LatinUS, contradice la defensa que el Gobierno de México hace de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

La objeción central del comunicador se apoyó en un giro posterior del caso colombiano. Según Loret de Mola, el candidato del oficialismo colombiano, Iván Cepeda, reconoció que no había pruebas suficientes para sostener que existió fraude electoral.

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Ese reconocimiento dejó sin sustento técnico el pronunciamiento que la presidenta mexicana había hecho después de las declaraciones del mandatario colombiano Gustavo Petro sobre el conteo de votos.

Para el periodista, la intervención desde Ciudad de México abrió un flanco político innecesario en un asunto interno de otro país.

Durante su comentario en LatinUS, Loret de Mola sostuvo que Sheinbaum incurrió en una contradicción frente a los principios tradicionales de la política exterior mexicana.

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La crítica de Loret de Mola se centró en la supuesta contradicción entre la defensa de la no intervención y la postura de Sheinbaum sobre Colombia - crédito captura pantalla/@CarlosLoret/X

Según el periodista, la mandataria cuestionó antes la supuesta intención de injerencia del Gobierno de Estados Unidos en los asuntos públicos de México con miras a las elecciones de 2027.

El comunicador formuló esa crítica en términos directos: “La presidenta Claudia Sheinbaum se metió en las elecciones de Colombia y quedó en ridículo. Sí, la misma presidenta que se quejó ayer de la injerencia de Estados Unidos en México y de su intención de intervenir en las elecciones del 2027 en México”.

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En el mismo espacio, el comunicador añadió: “La misma presidenta que siempre anda diciendo que la doctrina es la autodeterminación de los pueblos, que no hay que meterse en asuntos de otros países. Esa misma presidenta Sheinbaum respaldó las acusaciones de fraude electoral del presidente colombiano, el ultraizquierdista Gustavo Petro”.

Loret de Mola completó su argumento con la rectificación del candidato oficialista colombiano. “Sin embargo, la presidenta no contaba con que el candidato de Petro se iba a echar para atrás. El candidato del oficialismo colombiano, Iván Cepeda, terminó reconociendo que no había pruebas suficientes para decir que hubo fraude electoral. Así, el tamaño del ridículo de la presidenta de México por andarse metiendo en asuntos de otros países”, dijo al medio LatinUS.

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Sheinbaum pidió seguir hasta el final la denuncia sobre el conteo de votos

La postura de Sheinbaum fue expuesta tras el retiro de la acusación de fraude por parte del oficialismo colombiano, según análisis de LatinUS - crédito captura pantalla/@CarlosLoret/X

La controversia se originó en las declaraciones de la presidenta mexicana sobre las objeciones planteadas por Petro al proceso de escrutinio en Colombia. Según las palabras de Sheinbaum, la denuncia debía ser observada con atención y revisada hasta sus últimas consecuencias.

La mandataria afirmó: “Bueno, ayer hubo una denuncia por parte del presidente Petro, ¿no? Que hay que estar atentos, del conteo de los votos. Y es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que hubo... que no fue una, un conteo limpio”.

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En la misma declaración, Sheinbaum añadió: “Hay que tener respeto por la decisión del pueblo colombiano, pero es importante que se llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo de un posible fraude”.

A partir de esas palabras, Loret de Mola sostuvo en LatinUS que la presidenta de México intervino en los asuntos internos de Colombia una vez conocidos los resultados de la primera vuelta.

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Su crítica se concentró en que el respaldo a las acusaciones de Petro quedó expuesto después de que Cepeda retirara esa línea de denuncia por falta de pruebas.