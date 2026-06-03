El costo invisible del cigarro en las mujeres: una adicción con efectos más severos durante el embarazo y la salud reproductiva

Una ilustración editorial muestra a una mujer embarazada fumando, con el feto dentro del vientre rodeado de humo, simbolizando los graves riesgos del tabaquismo materno para la salud prenatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias entre hombres y mujeres en torno al tabaquismo no solo se manifiestan en sus motivaciones para empezar a fumar, sino también en los efectos que el cigarro provoca en el cuerpo. Así lo señala la doctora Guadalupe Ponciano, quien coordina el Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo en la Facultad de Medicina de la UNAM. Su experiencia de 26 años en la atención a personas fumadoras le permite distinguir las necesidades distintas de cada género en el abordaje de esta adicción.

El humo de esta sustancia, compuesta por unas 7 mil sustancias químicas, impacta de forma más agresiva a en la comunidad femenina. Su configuración anatómica, en particular el tamaño del tórax, incrementa la vulnerabilidad ante enfermedades como enfisema, bronquitis crónica o cáncer pulmonar. Además, algunos compuestos del cigarro actúan como disruptores endocrinos, lo que eleva el riesgo de cáncer de mama y altera el equilibrio hormonal.

PUBLICIDAD

En México, este hábito continúa siendo un problema de gran magnitud, cerca de 15 millones de personas son consumidoras. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, el 26.3 % de los hombres y el 9.4 % de las mujeres adultas fuman. Un porcentaje menor utiliza cigarro electrónico, reflejando la permanencia de este hábito pese a décadas de advertencias sanitarias.

Efectos del tabaco durante el embarazo

Uno de los riesgos más delicados asociados al tabaquismo surge en la etapa reproductiva. Muchas mujeres buscan ayuda profesional cuando desean embarazarse, conscientes de que la adicción puede afectar tanto su salud como la del futuro bebé.

PUBLICIDAD

La especialista destaca que el embarazo y la lactancia son momentos clave para abandonar el tabaco. Durante estas fases, el organismo requiere estar libre de toxinas para evitar complicaciones en la madre y el recién nacido. Por ello, la recomendación médica es que se reciba orientación especializada o terapia hormonal.

Una ilustración destaca los efectos perjudiciales del tabaquismo en el cuerpo humano, mostrando cómo el humo de un cigarro central afecta los órganos vitales de siluetas masculina y femenina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre nicotina y fertilidad, así como los peligros para el desarrollo fetal, son razones que han llevado a una mayor concienciación entre las jóvenes, quienes en muchos casos deciden dejar de fumar antes de intentar concebir.

PUBLICIDAD

Motivaciones y dependencia: diferencias entre géneros

Las razones que llevan a iniciar y mantener el consumo de tabaco varían entre mujeres y hombres. Ponciano explica que, en ellas, la sensación de empoderamiento es un factor recurrente. Suelen buscar en el cigarro una vía para gestionar el estrés, la tristeza o los conflictos personales, encontrando en este hábito una herramienta para sobrellevar situaciones difíciles.

En contraste, ellos tienden a probarlo por curiosidad o por la necesidad de integrarse socialmente. La población masculina está más vinculado a actividades grupales, como reuniones o celebraciones, y menos a cuestiones emocionales cotidianas.

PUBLICIDAD

Por tanto, la dependencia responde a motivaciones distintas: mientras las mujeres reportan una mayor asociación con aspectos emocionales, los hombres vinculan el hábito a rituales sociales.

El peso de la historia y la cultura en el consumo de tabaco

El consumo de tabaco por parte de la comunidad femenina en México tiene raíces históricas que se remontan al siglo XVI, según relatos de la época. Aunque en el pasado era mal visto para ellas, especialmente entre las clases educadas, la tendencia ha cambiado con el tiempo, y la mercadotecnia actual apunta a captar a los más jóvenes de ambos sexos.

PUBLICIDAD

Actualmente, campañas como el Día Mundial Sin Tabaco buscan desmitificar el atractivo del cigarro y alertar sobre los riesgos de la nicotina.

El reto pasa por contrarrestar la adicción desde una perspectiva de género, reconociendo que las estrategias de prevención y abandono deben considerar las particularidades físicas, psicológicas y sociales de cada persona.

PUBLICIDAD