Pero quien fuera su rival en el rating por casi una década no lo considera conveniente. "Uno no puede empezar de presidente algo, son pocos los que tienen la capacidad para lograrlo", dijo Pergolini, ampliando las críticas vertidas hace unos días sobre Tinelli. Y se explayó: "Uno no vota a alguien nada más porque es conocido. Tiene que saber qué quiere hacer, cómo, con quiénes y desde qué línea. Todo eso, de Marcelo no lo sabemos. No puede bastar nada más con 'Soy conocido, quiero ser elegido'. Y él todavía no dijo: 'Yo quiero estar desde tal lado'".