Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

Agostina Vega y Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento por la desaparición de la chica de 14 años.

En el marco de la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón por la desaparición de Agostina Vega, la chica de 14 años buscada intensamente en Córdoba desde el último fin de semana, este miércoles personal de la Policía provincial detuvo a Claudio Gabriel Barrelier, apuntado como la última persona que habría visto a la menor.

Según pudo saber Infobae, Barrelier, de 33 años, está contratado por la Municipalidad de Córdoba. Se desempeña en el área de Tránsito y en sus registros laborales figura como empleado de la compañía Squad Security, que presta servicio al municipio cordobés.

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Anteriormente, Barrelier trabajó para Tanus Jalil e Hijos SRL, una compañía dedicada a la importación y comercialización de productos fruti-hortícolas.

Barrelier es empleado municipal y trabaja en el área de Tránsito.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que Barrelier posee antecedentes penales. Se trata de una denuncia por violencia de género, aunque no fue condenado.

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En sus redes sociales, Barrelier se muestra desafiante ante las cámaras. “A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal, debés desear el bien”, reza la leyenda con la que se presenta en su biografía de Instagram.

En su perfil de Facebook, en tanto, Barrelier da cuenta de su fanatismo por Instituto de Córdoba. De hecho, se muestra con camisetas de “La Gloria” y comparte postales desde el Monumental de Alta Córdoba.

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Hincha de Instituto de Córdoba, Barrelier suele compartir fotos en sus redes sociales con la camiseta de "La Gloria".

El domicilio de Barrelier —donde vive con su pareja e hija— fue allanado durante la tarde del miércoles. En el operativo participaron agentes de la Policía de Córdoba y peritos del Ministerio Público Fiscal. En ese momento había varias personas en la vivienda. Se realizaron análisis técnicos y científicos sobre la casa, la ropa del detenido y diferentes elementos secuestrados. Además, la Justicia ordenó otros 18 allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

Hasta el momento, en la investigación se indica que la última persona en contacto con Agostina fue Barrelier. Según la fiscalía, la chica fue recibida por el sospechoso en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo. Allí abonó el viaje y ambos caminaron juntos, en dirección a la casa del hombre. El foco de la causa se orienta justamente a reconstruir con precisión qué ocurrió después de ese encuentro, si hubo un traslado a otro sitio y si el sospechoso tuvo participación.

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Alerta Sofía por Agostina Vega

Uno de los elementos clave es la versión sobre la aparición de un Volkswagen Gol rojo, al que supuestamente Agostina habría subido. Para la fiscalía, esa información parte del propio detenido y la cámara que los capta juntos permite descartar, al menos en parte, esa hipótesis y refuerza la sospecha sobre el detenido, que sigue con la misma postura: niega toda relación con el hecho.

El abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez Del Bianco, contó en diálogo con TN la versión que le dio su cliente. Sostuvo que la adolescente lo contactó por teléfono y le pidió ayuda para pagar el remís, dado que ya se conocían. Luego la acompañó dos cuadras y Agostina le habría pedido que la lleve a la casa de un amigo, pero él se negó porque no tenía auto. En ese momento, según su relato, apareció un vehículo y la chica le dijo que se iba con esa persona.

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La causa está a cargo del fiscal Garzón, quien ordenó secreto de sumario. En el marco de la investigación, ya se ordenaron más allanamientos que se realizarán durante las próximas horas.

La desaparición de Agostina

Agostina Vega salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22:30 horas del sábado y, desde entonces, no hay noticias sobre su paradero. La última vez que su familia la vio fue cuando la menor tomó un remís, conducido por un hombre conocido en la zona, hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

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De acuerdo con el relato del conductor que trasladó a Agostina, en ese lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 30 años, quien abonó el viaje. Tras bajarse del vehículo, la adolescente se habría subido a otro Volkswagen Gol de color rojo.

La última vez que vieron a la menor fue el sábado por la noche

Desde ese instante, sus familiares aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes. Su teléfono comenzó a dar apagado. En las últimas horas, se activó el Alerta Sofía.

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En declaraciones a la prensa, la abuela de la menor aseguró que, antes de desaparecer, su nieta le envió un audio de WhatsApp a una amiga en el que le decía que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su madre, lo que alimenta la sospecha de la mujer de que la niña habría sido engañada por el detenido.

El sospechoso habría asegurado ante las autoridades que no vio a la menor y negó cualquier vínculo con su desaparición. En este momento se llevan a cabo 19 allanamientos.

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La familia reclamó demoras en la toma de declaraciones y en la recolección de pruebas, y reclamó respuestas más ágiles por parte de la Justicia. Por este motivo, el martes por la noche realizaron una manifestación con corte de calle en la intersección de avenida Alem y Rancagua.

Por otro lado, recordaron que, al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven). La familia insiste en la urgencia de recibir datos que permitan dar con el paradero de la adolescente, y renueva el pedido de colaboración de la ciudadanía.