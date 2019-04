—Me parece necesario y me encanta funcionar como un canal para que eso suceda. Yo no me considero presidenta de ninguna situación en particular, pero sí soy parte de las y los que estaban cantando en el público, yo pienso igual. Siempre trato de dar mi opinión con mucho respeto y está muy bien que haya diferencias porque de eso se trata convivir, pero si puedo usar mi pequeño espacio en cada show que hago o el público aprovecha el espacio de estar con alguien enfrente que los hace sentirse identificados con estas cuestiones, está bueno que lo puedan decir. Yo permito que esa expresión exista porque me hace bien a mí también, creo que son procesos, yo tampoco entendía el feminismo hace cinco años.