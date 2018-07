"Naturalmente una es feminista, es eso lo que yo quería decir. Empecé con los años, ahora que soy un poco más grande, a hablar con feministas, con mujeres que entienden del movimiento y me han contado qué significa la palabra, que quizás es malinterpretada. Y empecé a comprender que es un movimiento con el que, año a año, me voy comprometiendo y voy entendiendo. Soy más grande y me interesa si voy a tener mis hijos en el futuro, y para mí principalmente, saber en qué lugar van a estar a nivel social. No me da lo mismo, no soy ajena a eso. Yo elijo vivir en mi país", aseguró.