Sin embargo, Diego no era siempre objeto de emocionantes homenajes y palabras importantes. A veces se prestaba para participar de bromas y sketches, como la vez que el mítico personaje Boby Goma fue a visitarlo a su quinta: "No me olvido del día que grabé con Maradona. El sketch iba así: Boby le decía a Marcelo que estaba armando un equipo. y que le había robado la agenda, a ver si figuraba algún jugador. Y que 'llamé a un tal Diego, diez'. "¿Pero usted se dio cuenta de a quién llamó?", decía Marcelo. "No sé, fui a la casa y lo probé", contestaba yo. Y entonces íbamos al informe y yo le tomaba una prueba a Diego. Él pateaba y yo, con el video editado, hacía que le atajaba todas con mucha facilidad. Terminaba cuando yo rompía un vidrio y Claudia me tiraba a la pileta. Fue todo el equipo, hubo asado y picado", recuerda Lionel Campoy, actor que interpretaba a Boby Goma.