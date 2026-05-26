Colombia

Iván Cepeda respondió crítica de a Álvaro Uribe Vélez por la seguridad en Colombia: “Lo suyo son palabras huecas y contradictorias”

La confrontación entre el expresidente y el aspirante a la Casa de Nariño expuso diferencias sobre el fortalecimiento de la fuerza pública, pensiones y salarios de los uniformados

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Dibujo estilo acuarela que muestra a Iván Cepeda con barba y pelo rizado a la izquierda, y a Álvaro Uribe con pelo canoso a la derecha, ambos con gafas.
Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez cruzan acusaciones por el futuro de la seguridad en Colombia - crédito Visuales IA

El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó en su cuenta oficial de X un mensaje en el que volvió a respaldar la candidatura de Paloma Valencia y criticó la postura del senador y también aspirante Iván Cepeda respecto a la seguridad en Colombia.

Uribe sostuvo que, en caso de llegar al poder, Valencia impulsará un proyecto denominado Plan Colombia 2 y reforzará el papel de la fuerza pública. “Paloma fortalecerá la Fuerza Pública y construirá el Plan Colombia 2, Cepeda continuará el debilitamiento de la seguridad y la protección a los terroristas”, aseguró el exmandatario.

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Las declaraciones del ex jefe de Estado se suman a la tensión que hay en el país por las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo 31 de mayo de 2026.

Álvaro Uribe Vélez exaltó a Paloma Valencia y lanzó pulla contra Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe Vélez exaltó a Paloma Valencia y lanzó pulla contra Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel/X

Esto le contestó Iván Cepeda al expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Póngase de acuerdo”

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda replicó de manera pública e instó al exmandatario Álvaro Uribe Vélez a dejar claras sus posiciones sobre el conflicto armado y el tratamiento hacia los grupos ilegales.

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Cepeda expresó: “Uribe, lo invito a ponerse de acuerdo con usted mismo. Hace unos días, le decía a los grupos armados que ‘no confiaran’ en mí, y ahora dice que les daré ‘protección’. ¿Al fin qué? La desesperación lo lleva a contradecirse”.

Cepeda también cuestionó los argumentos de Uribe sobre el fortalecimiento de la Fuerza Pública. En su respuesta, el congresista subrayó que el gobierno actual ha promovido mejoras sustanciales para militares y policías en materia de salarios, prestaciones y pensiones, asunto que, según Cepeda, no fue prioridad durante los gobiernos anteriores.

Habla de fortalecer la Fuerza Pública, pero ustedes no se ocuparon, como sí lo ha hecho nuestro gobierno, de mejorar la situación salarial, prestacional y pensional de militares y policías”, afirmó.

Finalmente, el militante del Pacto Histórico concluyó que los señalamientos del expresidente carecen de sustento real: “Así que lo suyo son palabras huecas y contradictorias”.

Iván Cepeda respondió a Álvaro Uribe Vélez tras críticas sobre Fuerza Pública y Plan Colombia 2 - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda respondió a Álvaro Uribe Vélez tras críticas sobre Fuerza Pública y Plan Colombia 2 - crédito @IvanCepedaCast/X

Álvaro Uribe señaló a Iván Cepeda por vínculos con organizaciones armadas y cuestionó su candidatura

El 25 de mayo de 2026, el expresidente Álvaro Uribe Vélez emitió críticas hacia el candidato presidencial Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, a través de varios mensajes publicados en la red social X.

Desde su perfil, Uribe acusó al senador de “engañar a todo el mundo” y de actuar en contra de la justicia, en el marco de un clima político agitado a pocos días de las elecciones presidenciales.

En sus publicaciones, Uribe aseguró: “Odiaba a los paramilitares y después les ofreció beneficios para que me acusaran”, sugiriendo que Cepeda habría manipulado testigos con el objetivo de perjudicarlo en instancias judiciales.

El exmandatario también hizo referencia a presuntos vínculos del congresista con organizaciones armadas ilegales. “Niega que fue colaborador de las Farc”, expresó, y cuestionó la estrategia de Paz total, sosteniendo que esta política “solo ha servido para aumentar el narcoterrorismo”.

Álvaro Uribe señaló a Iván Cepeda de proteger a disidentes y criticó la Paz total - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe señaló a Iván Cepeda de proteger a disidentes y criticó la Paz total - crédito @AlvaroUribeVel/X

El respaldo a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, fue reiterado por Uribe en medio de sus mensajes. En otra publicación, el exjefe de Estado destacó su gestión frente a la extradición de delincuentes durante su administración.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe se extraditaron cerca de 1.200 personas”, escribió, recordando las medidas adoptadas durante sus dos mandatos para enfrentar el narcotráfico y la criminalidad.

El exmandatario responsabilizó directamente a Cepeda de facilitar la impunidad de antiguos jefes guerrilleros. Señaló: “Cepeda consiguió la impunidad de los narcoterroristas Jesús Santrich e Iván Márquez, reincidieron en el delito, frustró la extradición, ayudó a que se fugaran a Venezuela y desde allí organizaron el asesinato de Miguel Uribe”.

Estas declaraciones se producen en la recta final de las campañas presidenciales, donde Uribe ha manifestado en reiteradas ocasiones su respaldo a la fórmula del partido Centro Democrático Paloma Valencia para las elecciones del 31 de mayo, en medio de una polarización política e incertidumbre por parte de la ciudadanía sobre quien será el próximo Presidente de la República.

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