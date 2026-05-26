México

Movilización por 8 años de la 4T será por ofensiva de la derecha internacional: Sheinbaum justifica celebración del 31 de mayo

Acusó a la oposición de adoptar discursos de otros países para debilitar gobiernos progresistas y populares

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Claudia Sheinbaum sonríe y señala desde un podio con el escudo de México, ante una multitud con banderas de Morena y confeti. Pantallas y edificios al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae creada con IA)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la movilización prevista para el próximo 31 de mayo con motivo de los ocho años de la Cuarta Transformación (4T) no solo será una celebración de logros, sino también una respuesta activa ante la ofensiva articulada por la derecha internacional y nacional contra el proyecto de transformación en México.

La presidenta acusó a la derecha mexicana de adoptar discursos y tácticas de sectores conservadores en el ámbito internacional, con el objetivo de debilitar a los gobiernos progresistas y populares de la región. “Ese vínculo de la derecha internacional, que es claro y además lo dicen abiertamente, ¿con quiénes son? Pues con personas de Argentina, de España, de Estados Unidos y de otros lugares del mundo que se organizan con algunas instituciones para afectar a los gobiernos que representan al pueblo o a los pueblos”, señaló.

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Sheinbaum subrayó que la ofensiva contra el gobierno de la transformación se manifiesta en redes sociales y medios de comunicación, donde, aseguró, existe una campaña coordinada de desinformación y presión.

“Por eso esta ofensiva en las redes sociales, esta ofensiva en los medios de comunicación, pues porque está articulada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir defendiendo lo nuestro, nuestra historia, nuestro orgullo y un gobierno que defiende a su pueblo. Eso es lo que está en disputa hoy y por eso la movilización del domingo”, expresó.

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La manifestación convocada por la dirigencia de Morena continúa en Chihuahua, destacan mensajes contra Maru Campos y a favor de la defensa de la soberanía nacional. Fotos: X/@MorenaSenadores
La manifestación convocada por la dirigencia de Morena continúa en Chihuahua, destacan mensajes contra Maru Campos y a favor de la defensa de la soberanía nacional. Fotos: X/@MorenaSenadores

Convocatoria al Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum

La presidenta dio a conocer que regresará a la plaza pública a celebrar dos años del triunfo de su gobierno, que en total suman ocho desde que llegó Morena a la silla presidencial, con Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa del 25 de mayo anunció que todavía se está revisando el lugar en el que se realizaría esta celebración, sin embargo, descartó que sea la plancha del Zócalo capitalino debido a que actualmente se encuentra ocupado con otras actividades.

No obstante, el objetivo está claro: celebrar la Cuarta Transformación en el país que, como ha sostenido, se encuentra en un muy buen momento a pesar de los intentos de opacarlo. Por ello, aseguró que la movilización del será también un acto de unidad y defensa de la soberanía, la independencia, la libertad y la democracia entendida como la representación del pueblo, no de las élites.

“No solo es una celebración, no solo es decir: llegamos a dos años de resultados o año y medio de resultados, además de los seis años previos. Es decir, hoy que los gobiernos de la transformación están siendo atacados, tenemos que estar cerca del pueblo, movilizados, defendiendo la soberanía, la independencia, la libertad, la democracia, pero la democracia entendida como la representación del pueblo, no la democracia de las élites”, argumentó.

Sheinbaum llamó a mantenerse informados y movilizados para evitar que el discurso de incertidumbre y presión desde el extranjero influya en el rumbo del país. Reiteró que la esencia de la 4T es la cercanía con el pueblo y la defensa de los derechos conquistados. “Cuando un pueblo se empodera, no hay manera de ganarle al pueblo. El pueblo resiste. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar cerca del pueblo”, concluyó.

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