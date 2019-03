—No tengo la menor idea de cómo me voy a ver en diez años porque no hago planes. Descubrí que no tengo intenciones de ganarle al tiempo, sino que el tiempo me acompañe. Gran parte de mi vida me la pase viendo que iba a pasar dentro de treinta años hasta que un día me di cuenta que esa persona no estaba más. Eso sería ir en contra de lo que la vida me ha dado.