"Me dijiste que no estaba preparada para discutir, y el que no está preparado para discutir sos vos -le dijo la vedette de Carmen Barbieri al economista-. Me dijiste chorra, violenta, y pusiste un ejemplo divino de querer ponerme un arma en la cabeza. Encima, dijiste que te quería manotear el bolsillo" a lo que el economista respondió. "Tenés un montón de errores conceptuales -la increpó Milei-. Esto es independiente de si tenés más o menos plata, es una cuestión de valores morales. El liberalismo no es solo superior al socialismo por los resultados cuantitativos. Te propongo que veas mi última charla".