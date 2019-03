Vale recordar que entre los trabajos más destacados de los que formó parte el argentino -que en nuestro país dirigió los films Amor de película (próxima a estrenarse), Sólo se vive una vez, Las grietas de Jara y Casi Leyendas, además de las piezas teatrales American Idiot, Peter Pan y Casados sin hijos, entre otros-, se encuentran Once on this island, Spring awakening, Gettin' the band back together y Merrily we roll along.