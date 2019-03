La familia Fort volvió a ser noticia en los últimos días por los 15 años de Martita, la hija del fallecido empresario que lleva justamente el nombre de su abuela y que tiene una importante presencia en las redes, al igual que su hermano Felipe. "Mis seguidores me buscan porque soy el hijo de Ricardo Fort, pero creo que quiero ser conocido como Felipe Fort, mi propio nombre -dijo su hijo menor en un reportaje-. No quiero que se olviden de lo que hizo mi papá. Me gustaría ser actor por mí y por él, creo que le gustaría la idea. Me gustaba mucho cuando él hacía el musical. Toco la guitarra, el piano y el bajo".