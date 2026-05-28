Colombia

Defensoría del Pueblo rechazó la muerte de un bebé en Tolima por posible abuso y pidió celeridad a la Fiscalía en la investigación

La muerte de Mía Cataleya, una bebé de seis meses en el municipio de El Espinal, provocó el rechazo del alcalde Wilson Gutiérrez y de los habitantes de la región

Guardar
Google icon
Defensoría del Pueblo - crédito Colprensa/@DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo pidió mantener las acciones en la región para proteger a los menores de edad - crédito Colprensa/@DefensoriaCol/X

La muerte de Mía Cataleya, una bebé de seis meses en El Espinal, Tolima, a raíz de un posible caso de abuso sexual y lesiones físicas, llevó a un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, liderado por Iris Marín.

La entidad rechazó el fallecimiento de la menor y solicitó a la Fiscalía General de la Nación, así como a otras autoridades, agilizar las investigaciones del caso y mantener las acciones en la región para proteger a los menores de edad.

PUBLICIDAD

La Defensoría del Pueblo calificó como “dolorosa” la muerte de la menor de seis meses que estaba internada en el Hospital San Rafael y afirmó que se trata de una grave vulneración de los derechos de la infancia. Por esta razón, señaló que el caso debe ser investigado con la mayor diligencia por parte de las autoridades.

Defensoría del Pueblo - crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo calificó como “dolorosa” la muerte de la menor de seis meses que estaba internada en el Hospital San Rafael y afirmó que se trata de una grave vulneración de los derechos de la infancia - crédito @DefensoriaCol/X

“Una niña de seis meses de edad que fue víctima de violencia sexual en el municipio de El Espinal falleció. La muerte de la menor de edad, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital San Rafael, es dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia. Este hecho debe ser investigado con la mayor diligencia por parte de las autoridades competentes”, se lee en el comunicado.

PUBLICIDAD

La entidad señaló que toda violencia contra menores de edad en Colombia es inadmisible y afirmó que la protección de la infancia en todos sus entornos debe ser una prioridad en el país.

“Toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible. Por eso su protección, en todos los entornos, debe ser una prioridad. La violencia sexual es una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima y menos ninguna niña, niño o adolescente”, informó la Defensoría del Pueblo.

Por este motivo, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades avanzar en la investigación, garantizar el esclarecimiento de los hechos y adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables conforme a la ley.

“Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes avanzar con celeridad en la investigación, garantizar el esclarecimiento de los hechos y adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables conforme a la ley”, indicó el comunicado.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a continuar con las acciones interinstitucionales de protección y prevención, y a fortalecer las rutas de atención para menores de edad.

“También hacemos un llamado a mantener las acciones interinstitucionales de protección y prevención en el territorio, así como a fortalecer las rutas de atención para niñas, niños y adolescentes en riesgo”, señaló la entidad.

Cada día cinco menores de edad son víctimas de violencia de género - crédito Camila Díaz/Colprensa
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a continuar con las acciones interinstitucionales de protección y prevención, y a fortalecer las rutas de atención para menores de edad - crédito Camila Díaz/Colprensa

La Defensoría del Pueblo indicó que seguirán haciendo seguimiento al avance de las investigaciones y acompañarán a la familia de la bebé de seis meses, recordando que los derechos de los menores debe prevalecerse y debe contar con el acompañamiento institucional.

“Desde la Defensoría del Pueblo continuaremos haciendo seguimiento al avance de las investigaciones y a las medidas de protección y acompañamiento para la familia de la niña, recordando que los derechos de la infancia prevalecen y deben orientar toda actuación institucional”, expresó la entidad.

Finalmente, indicó que en la importancia de que las familias, comunidades, instituciones educativas y ciudadanía activen lo más pronto posible las alertas frente a cualquier riegos que afecten a los niños, niñas y adolescentes.

“Insistimos en la importancia de que familias, comunidades, instituciones educativas, entidades territoriales y ciudadanía activen de manera oportuna las alertas frente a cualquier riesgo que afecte a niñas, niños y adolescentes, y contribuyan a la construcción de entornos seguros y protectores para la infancia”, indicó la Defensoría del Pueblo.

Un padre biológico recibió diecinueve años y cinco meses de prisión por abuso sexual continuado contra su hija desde los nueve años - crédito Colprensa
La Defensoría del Pueblo indicó que en la importancia de que las familias, comunidades, instituciones educativas y ciudadanía activen lo más pronto posible las alertas frente a cualquier riegos que afecten a los niños, niñas y adolescentes - crédito Colprensa

La menor falleció a las 12:00 del mediodía del miércoles 27 de mayo de 2026 en una clínica de Ibagué, tras presentar fracturas asociadas a hechos de violencia física.

Temas Relacionados

Bebé de 6 mesesDefensoría del PuebloAbuso sexual infantilFiscalíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Debate final en ‘La casa de los famosos Colombia’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales en busca de votos

Un intercambio directo de ideas y emociones marcó una de las últimas galas, en la que los participantes respondieron preguntas clave y dejaron frases que desataron oleadas de comentarios en internet

Debate final en ‘La casa de los famosos Colombia’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales en busca de votos

Abelardo de la Espriella afirmó que Paloma Valencia no tiene opción de llegar a la segunda vuelta en las elecciones del 31 de mayo

El candidato presidencial afirmó que ya no ve a Valencia con opciones de pasar a segunda vuelta y dijo que espera concentrar el voto opositor alrededor de su candidatura

Abelardo de la Espriella afirmó que Paloma Valencia no tiene opción de llegar a la segunda vuelta en las elecciones del 31 de mayo

Andrea Petro se pronunció sobre cadena de WhatsApp que habla de un supuesto plan incendiario oculto en el país: “Maduren”

La hija del presidente Gustavo Petro dejó claro que este tipo de situaciones lo que busca es desestabilizar a la ciudadanía con miras a la jornada electoral del próximo 31 de mayo

Andrea Petro se pronunció sobre cadena de WhatsApp que habla de un supuesto plan incendiario oculto en el país: “Maduren”

Comunidad wayúu capturó a un jaguar que atacaba al ganado y pidió a las autoridades reubicarlo en una zona segura

Los habitantes del sector decidieron capturar al animal en lugar de cazarlo para evitar daños en sus bienes y preservar la seguridad del felino

Comunidad wayúu capturó a un jaguar que atacaba al ganado y pidió a las autoridades reubicarlo en una zona segura

Gustavo Petro sancionó la ley que honra la memoria de Miguel Uribe Turbay: esto es lo que promueve la normativa

La nueva disposición presidencial contempla la instalación de una placa con su nombre, la asignación de una sala de prensa a su memoria y la realización de actividades culturales cada 11 de agosto

Gustavo Petro sancionó la ley que honra la memoria de Miguel Uribe Turbay: esto es lo que promueve la normativa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

ENTRETENIMIENTO

Debate final en ‘La casa de los famosos Colombia’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales en busca de votos

Debate final en ‘La casa de los famosos Colombia’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales en busca de votos

Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

Carmen Villalobos se refirió a su vida sentimental y a su pasado con Frederik Oldenburg: “Elige bien la próxima vez”

Reykon, el único colombiano en la premiere de ‘Office Romance’, reveló por qué perdió la oportunidad de conocer a Adam Sandler

Shakira le da el poder de confeccionar el ‘setlist’ a sus fans en su regreso a Estados Unidos: así pueden participar

Deportes

Estos son los resultados que le sirven al Junior FC ante Palmeiras para clasificar a la Copa Sudamericana

Estos son los resultados que le sirven al Junior FC ante Palmeiras para clasificar a la Copa Sudamericana

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández celebró con un emotivo mensaje su convocatoria a la selección Colombia para el Mundial: “Te queda para toda la vida”

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Así acabó Santa Fe la fase de grupos de la Copa Libertadores: esta fue su posición en la zona E

Selección Colombia: se habría filtrado la nueva camiseta del equipo para la próxima Copa del Mundo 2026