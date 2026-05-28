Defensoría del Pueblo rechazó la muerte de un bebé en Tolima por posible abuso y pidió celeridad a la Fiscalía en la investigación

La Defensoría del Pueblo pidió mantener las acciones en la región para proteger a los menores de edad - crédito Colprensa/@DefensoriaCol/X

La muerte de Mía Cataleya, una bebé de seis meses en El Espinal, Tolima, a raíz de un posible caso de abuso sexual y lesiones físicas, llevó a un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, liderado por Iris Marín.

La entidad rechazó el fallecimiento de la menor y solicitó a la Fiscalía General de la Nación, así como a otras autoridades, agilizar las investigaciones del caso y mantener las acciones en la región para proteger a los menores de edad.

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La Defensoría del Pueblo calificó como “dolorosa” la muerte de la menor de seis meses que estaba internada en el Hospital San Rafael y afirmó que se trata de una grave vulneración de los derechos de la infancia. Por esta razón, señaló que el caso debe ser investigado con la mayor diligencia por parte de las autoridades.

La Defensoría del Pueblo calificó como “dolorosa” la muerte de la menor de seis meses que estaba internada en el Hospital San Rafael y afirmó que se trata de una grave vulneración de los derechos de la infancia - crédito @DefensoriaCol/X

“Una niña de seis meses de edad que fue víctima de violencia sexual en el municipio de El Espinal falleció. La muerte de la menor de edad, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital San Rafael, es dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia. Este hecho debe ser investigado con la mayor diligencia por parte de las autoridades competentes”, se lee en el comunicado.

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La entidad señaló que toda violencia contra menores de edad en Colombia es inadmisible y afirmó que la protección de la infancia en todos sus entornos debe ser una prioridad en el país.

“Toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible. Por eso su protección, en todos los entornos, debe ser una prioridad. La violencia sexual es una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima y menos ninguna niña, niño o adolescente”, informó la Defensoría del Pueblo.

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Por este motivo, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades avanzar en la investigación, garantizar el esclarecimiento de los hechos y adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables conforme a la ley.

“Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes avanzar con celeridad en la investigación, garantizar el esclarecimiento de los hechos y adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables conforme a la ley”, indicó el comunicado.

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La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a continuar con las acciones interinstitucionales de protección y prevención, y a fortalecer las rutas de atención para menores de edad.

“También hacemos un llamado a mantener las acciones interinstitucionales de protección y prevención en el territorio, así como a fortalecer las rutas de atención para niñas, niños y adolescentes en riesgo”, señaló la entidad.

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La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a continuar con las acciones interinstitucionales de protección y prevención, y a fortalecer las rutas de atención para menores de edad - crédito Camila Díaz/Colprensa

La Defensoría del Pueblo indicó que seguirán haciendo seguimiento al avance de las investigaciones y acompañarán a la familia de la bebé de seis meses, recordando que los derechos de los menores debe prevalecerse y debe contar con el acompañamiento institucional.

“Desde la Defensoría del Pueblo continuaremos haciendo seguimiento al avance de las investigaciones y a las medidas de protección y acompañamiento para la familia de la niña, recordando que los derechos de la infancia prevalecen y deben orientar toda actuación institucional”, expresó la entidad.

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Finalmente, indicó que en la importancia de que las familias, comunidades, instituciones educativas y ciudadanía activen lo más pronto posible las alertas frente a cualquier riegos que afecten a los niños, niñas y adolescentes.

“Insistimos en la importancia de que familias, comunidades, instituciones educativas, entidades territoriales y ciudadanía activen de manera oportuna las alertas frente a cualquier riesgo que afecte a niñas, niños y adolescentes, y contribuyan a la construcción de entornos seguros y protectores para la infancia”, indicó la Defensoría del Pueblo.

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La Defensoría del Pueblo indicó que en la importancia de que las familias, comunidades, instituciones educativas y ciudadanía activen lo más pronto posible las alertas frente a cualquier riegos que afecten a los niños, niñas y adolescentes - crédito Colprensa

La menor falleció a las 12:00 del mediodía del miércoles 27 de mayo de 2026 en una clínica de Ibagué, tras presentar fracturas asociadas a hechos de violencia física.