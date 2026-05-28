Economía

Cómo es el plan del Banco Nación para que las familias puedan refinanciar préstamos y deudas con tarjetas de crédito

La entidad busca que los clientes regularicen su situación a través de distintas herramientas personalizadas

Guardar
Google icon
Vista frontal de la fachada de piedra del Banco de la Nación Argentina, con seis grandes columnas, puertas verdes arqueadas y un techo verde
El Banco Nación cuenta con alternativas que permiten reorganizar compromisos financieros

El Banco Nación implementó nuevas herramientas para quienes necesitan saldar deudas, en un contexto en que la morosidad llegó al nivel más alto de los últimos veinte años. Las medidas ofrecen la posibilidad de reestructurar obligaciones financieras, disminuir el valor de las cuotas mensuales y ampliar los plazos de cancelación, de acuerdo con el perfil de cada cliente.

Entre las alternativas ofrecidas por la entidad, se encuentra en primer lugar la alternativa de consolidación de deudas, que está destinada a clientes que perciben sus ingresos a través del Banco Nación, esta alternativa permite unificar obligaciones financieras mantenidas tanto con la entidad como con otros bancos, facilitando la administración de los compromisos y la organización de los pagos.

PUBLICIDAD

La propuesta contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones.

La segunda opción es la Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito, orientada a clientes con hasta 90 días de mora en tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Esta opción permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35%.

PUBLICIDAD

La modalidad prevé la continuidad operativa de la tarjeta, el inicio del pago en cuotas desde el resumen siguiente y adecuaciones temporales en los límites de compra.

Primer plano de dos manos en un mostrador de madera, intercambiando un fajo de billetes de Pesos Argentinos a través de una bandeja metálica de ventanilla.
Las medidas ofrecen la posibilidad de reestructurar obligaciones financieras, disminuir el valor de las cuotas mensuales y ampliar los plazos de cancelación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para casos con mora superior a 90 días, el Banco dispone de alternativas de financiamiento con plazos de hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes.

Desde el banco remarcaron que se hará una evaluación personalizada, donde cada solicitud es analizada de manera individual por equipos especializados del Banco, considerando el perfil del cliente, su situación económica y las características de las deudas a reestructurar. Este enfoque permite ofrecer soluciones adaptadas a cada caso, promoviendo una administración responsable de los compromisos financieros.

Los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco Nación para recibir asesoramiento y conocer las opciones disponibles, o bien consultar condiciones en el sitio web del banco, en la sección “préstamos personales”.

“A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal”, señaló un comunicado de la entidad.

Los niveles de mora

Durante el último año, la morosidad en los préstamos destinados a familias registró un fuerte incremento. Según datos oficiales, la proporción de créditos irregulares otorgados a personas humanas pasó del 3,3% en marzo de 2025 al 11,5% en marzo de 2026, alcanzando un nivel que no se observaba desde hacía más de veinte años.

En particular, los préstamos personales evidencian el mayor índice de incumplimiento de los últimos quince años.

El más reciente Informe de Bancos elaborado por el BCRA señala que la cartera irregular del financiamiento al sector privado llegó al 7%, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto de febrero y de 5 puntos frente al mismo período del año pasado, cuando se ubicaba en 2%.

Los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco Nación para recibir asesoramiento
Los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco Nación para recibir asesoramiento

En el caso de los créditos a hogares, la morosidad prácticamente se triplicó en la comparación interanual, con un avance de 8,3 puntos porcentuales, mientras que frente al mes anterior mostró una suba de 0,3 puntos.

Dentro del segmento de financiamiento a familias, los préstamos personales registraron el mayor deterioro: el 14,2% presentó algún tipo de atraso en los pagos, 0,4 puntos más que en febrero.

Por su parte, los créditos hipotecarios mantuvieron una tasa de incumplimiento del 1,4%, sin variaciones respecto de la medición previa.

Los préstamos prendarios alcanzaron una mora del 6,9%, tras subir 0,1 puntos, y las tarjetas de crédito exhibieron un nivel de incumplimiento del 11,7%, también con un incremento de 0,1 puntos en relación con el mes anterior.

Temas Relacionados

Banco Naciónmorosidadcréditopréstamos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mercados: sigue la racha alcista para acciones y bonos mientras que el riesgo país cae debajo de los 500 puntos

El S&P Merval gana 1,5%, en los 3.110.000 puntos, mientras que en Wall Street los ADR ofrecen números mixtos. Los títulos públicos ascienden 0,2%, con un riesgo país en los 496 unidades

Mercados: sigue la racha alcista para acciones y bonos mientras que el riesgo país cae debajo de los 500 puntos

El Gobierno oficializó el ingreso al RIGI de otro proyecto minero: USD 891 millones para producir cobre en Mendoza

Se trata del proyecto San Jorge y contempla más de 6.300 puestos laborales vinculados a la actividad extractiva. El ministro Luis Caputo ya había anticipado su aprobación y hoy fue publicada la resolución en el Boletín Oficial

El Gobierno oficializó el ingreso al RIGI de otro proyecto minero: USD 891 millones para producir cobre en Mendoza

José Ignacio de Mendiguren aseguro que el Gobierno está “haciendo un plan plata dulce”

El ex ministro de producción criticó la política actual y se refirió al cuestionado “Plan platita” del gobierno anterior

José Ignacio de Mendiguren aseguro que el Gobierno está “haciendo un plan plata dulce”

El Gobierno bonaerense investiga a Mercado Libre por cláusulas abusivas y podría multarla con $1.800 millones

El ministerio de la Producción bonaerense inició una actuación de oficio. También recibió miles de denuncias de particulares. Si la empresa de Marcos Galperin no modifica sus contratos deberá afrontar la multa

El Gobierno bonaerense investiga a Mercado Libre por cláusulas abusivas y podría multarla con $1.800 millones

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 28 de mayo

El dólar al público continúa ofrecido a $1.430 en el Banco Nación. El BCRA compró USD 132 millones en el mercado, pero cedieron las reservas

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 28 de mayo

DEPORTES

La reacción de Francisco Cerúndolo al enterarse en vivo del batacazo de su hermano ante Sinner en Roland Garros: “¿En serio?”

La reacción de Francisco Cerúndolo al enterarse en vivo del batacazo de su hermano ante Sinner en Roland Garros: “¿En serio?”

La sincera confesión de Juan Manuel Cerúndolo tras eliminar al número 1 del mundo Jannik Sinner en Roland Garros

Los dos penales que le dieron a River Plate ante Blooming por Copa Sudamericana

Simone Biles habló a corazón abierto de los problemas que sufrió: “Lo mental es casi más importante que lo físico”

Batacazo argentino en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo aprovechó los problemas de Jannik Sinner y eliminó al 1° del mundo

TELESHOW

Guido Kaczka opinó de la polémica con Hernán Drago por la competencia en televisión: “Son programas parecidos”

Guido Kaczka opinó de la polémica con Hernán Drago por la competencia en televisión: “Son programas parecidos”

Quién es Renata Mónaco, la joven modelo que enamoró a Ian Lucas

Andrés Calamaro le dedicó un tema al Chiqui Tapia durante su show en Buenos Aires: “Gracias por la copa”

¿Planes frustrados? Aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez no podrían ir a ver los partidos del Mundial

“¿Dónde está mi flan?”: la insólita pelea que expuso las fisuras en la casa de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Cocaleros de Bolivia se movilizan en resguardo a Evo Morales tras un apagón eléctrico en su bastión

Cocaleros de Bolivia se movilizan en resguardo a Evo Morales tras un apagón eléctrico en su bastión

Bolivia anunció la expulsión de una exdiputada argentina por “injerencia” en los conflictos sociales

Millones de personas reciben la recomendación de evitar conducir por la mala calidad del aire en dos estados de EEUU

Kallas ofreció la Unión Europea para negociar el tema nuclear iraní una vez que sea reabierto el estrecho de Ormuz

El gobierno de Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico, según The New York Times