El Salvador

El déficit de lluvias y las altas temperaturas amenazan al bienestar rural centroamericano y de República Dominicana, indica informe

El pronóstico del Sistema de la Integración Centroamericana señala un aumento de la canícula y menos precipitaciones, planteando desafíos para la salud, seguridad alimentaria y abastecimiento de agua en comunidades agrícolas de la región

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Sequías prolongadas, adelantos y retrasos en el inicio de la temporada y recomendaciones que buscan evitar pérdidas marcan el panorama que se avecina. Un escenario que exige reacción coordinada y nuevos hábitos. (Visuales IA)
Sequías prolongadas, adelantos y retrasos en el inicio de la temporada y recomendaciones que buscan evitar pérdidas marcan el panorama que se avecina. Un escenario que exige reacción coordinada y nuevos hábitos. (Visuales IA)

Centroamérica y República Dominicana afrontarán entre mayo y julio de 2026 lluvias irregulares, temperaturas por encima del promedio y una canícula más intensa y prolongada. El escenario fue proyectado por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en su último boletín, elaborado con base en el LXXX Foro del Clima de América Central y análisis de los servicios meteorológicos nacionales.

El informe del SICA prevé precipitaciones entre normales y por debajo de lo habitual en la mayor parte de la región, aunque algunas áreas podrían tener acumulados superiores al promedio histórico. También anticipa un inicio irregular de la temporada lluviosa, con posibles adelantos en el norte y retrasos en el sur, en especial en Costa Rica y Panamá.

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Los modelos internacionales citados en el boletín advierten que la fase neutral del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) podría evolucionar hacia condiciones de El Niño durante el trimestre, con mayor probabilidad de períodos secos intraestacionales y cambios en los patrones de precipitación y temperatura.

Mapa de Centroamérica y República Dominicana mostrando la probabilidad de lluvia para mayo-julio de 2026, con áreas verdes (arriba normal), amarillas (normal) y marrones (bajo normal).
Este mapa ilustra la probabilidad de lluvia para Centroamérica y República Dominicana durante los meses de mayo, junio y julio de 2026, indicando áreas con precipitaciones por encima, normales o por debajo del promedio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico de lluvias por país y zonas con mayor riesgo

Según el detalle incluido por el SICA, Belice; el centro y sur de Guatemala; la mayor parte de El Salvador y Honduras; además de zonas del Caribe y del norte de Costa Rica y algunas regiones de Panamá, se ubican dentro del rango de lluvias normales para el trimestre.

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En cambio, el occidente y la bocacosta de Guatemala; zonas orientales y occidentales de El Salvador; áreas fronterizas de Honduras; la vertiente del Pacífico y zonas centrales y del norte de Costa Rica; y gran parte de la República Dominicana, enfrentarían precipitaciones por debajo de lo normal, de acuerdo con el boletín regional. El documento consignó que no hay información climática detallada para Nicaragua en este período.

Recomendaciones para el agro ante déficit de lluvias y más calor

El SICA planteó que el sector agropecuario mantenga un seguimiento continuo de los reportes climáticos y refuerce la coordinación con servicios técnicos y ministerios de Agricultura, especialmente en áreas con señales de déficit de lluvia.

Infografía que muestra un pronóstico climático regional para Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Esta infografía detalla las condiciones climáticas esperadas para varios países de Centroamérica y el Caribe, mostrando regiones con precipitaciones por encima, dentro o por debajo de lo normal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las zonas con menor precipitación, el boletín recomendó ajustar fechas de siembra, priorizar variedades tolerantes al estrés hídrico, fortalecer la conservación de agua y suelo, reforzar la vigilancia fitosanitaria y evitar quemas agrícolas. En ganadería, sugirió garantizar agua para el ganado, ajustar la carga animal, asegurar sombra y vigilar la salud animal por el riesgo de enfermedades asociadas al estrés térmico.

Medidas en zonas con lluvias superiores al promedio

En las áreas donde el boletín del SICA prevé lluvias por encima de lo normal, las recomendaciones incluyeron mantener canales y drenajes limpios, proteger la infraestructura agrícola ante episodios de precipitación intensa, evitar labores en suelos saturados y reforzar el monitoreo de enfermedades favorecidas por la humedad.

Para el sector pecuario en estas zonas, el informe aconsejó asegurar áreas secas, mantener la calidad del agua y del forraje, y revisar caminos internos y accesos en fincas con riesgo de anegamiento.

El Niño podría alcanzar intensidad moderada o superior, generando riesgo de incendios forestales y deterioro de la calidad del agua en diversas regiones del país - crédito Colprensa
Cambios abruptos en los patrones del clima y falta de información detallada desafían la seguridad alimentaria regional. Medidas inéditas y adaptación constante intentan contener el avance de los daños (Foto archivo, crédito Colprensa)

El Consejo Agropecuario Centroamericano, citado en el boletín regional, instó a trabajar de forma conjunta y a sostener medidas preventivas orientadas a proteger cultivos y ganado y a mantener la disponibilidad de recursos naturales.

El documento agregó que la vigilancia climática, la gestión territorial preventiva, la capacitación técnica y la articulación institucional son ejes para mejorar la capacidad de adaptación del sector agropecuario ante la variabilidad climática prevista para los próximos meses.

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