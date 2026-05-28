Colombia

Esposa de Abelardo de la Espriella reveló lo que harán si no ganan las elecciones presidenciales: “Ya tenemos una vida en otro país”

Ana Lucía Pineda mencionó que, desde el primer momento en que su esposo le comunicó su aspiración política, le expresó su respaldo, aunque no descartan regresar a Italia si no se dan los resultados esperados

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La pareja retornaría a Italia de no ganar las elecciones presidenciales en el país sudamericano - crédito @delaespriella_style/Instagram
La pareja retornaría a Italia de no ganar las elecciones presidenciales en el país sudamericano - crédito @delaespriella_style/Instagram

A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato Abelardo de la Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda dijeron que esperan que los colombianos respalden su aspiración para suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

La pareja, en una entrevista concedida a Semana, fue consultada sobre varios aspectos de su vida privada, entre ellas, la forma en la que establecieron su compromiso conyugal y la manera en la que el abogado le comunicó a la administradora de empresas su decisión de participar en las elecciones presidenciales.

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Hace un año y medio (2024) viviendo en Italia, yo la senté un día y le dije: ‘Mi amor, decidí que voy a aspirar a la presidencia’. Me dijo: ‘Pero ¿Cómo así y tal? Tenemos la vida perfecta’. Y yo le dije: ‘Mi amor, el país está enredado y ahí ninguno de esos candidatos que está ahí se va a atrever a hacer lo que hay que hacer’”, manifestó De la Espriella al citado medio de comunicación.

A pesar de las dudas que le generaba su aspiración política, Pineda cedió a ello y le manifestó su respaldo. “Yo le dije: ‘Bueno, yo te apoyo’, porque siempre hemos trabajado juntos. Yo he estado apoyando a Abelardo en todo proyecto y ha sido maravilloso, que me ha dado la oportunidad y yo se lo agradezco porque estamos aquí juntos gracias a el apoyo que nos damos mutuamente”, indicó Pineda.

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Sin embargo, recordó que, desde ese momento, también le insistió en la posibilidad de no cumplir con su objetivo, por lo que rememoró que, en caso de que no sea el vencedor de las elecciones, existe una posibilidad para sobrellevar la derrota.

Bueno, tenemos dos caminos: ganar o perder. Y bueno, y si perdemos, no pasa nada, porque ya tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos, nuestros hijos, estamos en otro país, si queremos vamos a Colombia, si no, no”, mencionó la mujer, añadiendo que De la Espriella le expresó su confianza para salir victorioso de la contienda.

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