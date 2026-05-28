¿Para qué sirve la tarjeta del Banco del Bienestar? Ventajas y usos principales

Una mano sostiene un smartphone con el logo de Banco del Bienestar mientras otra mano presenta una tarjeta de débito genérica, simbolizando una transacción digital o envío de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta del Banco del Bienestar es una tarjeta de débito oficial con la que millones de mexicanos reciben pensiones, becas y apoyos de los programas sociales del Gobierno federal, de forma directa y sin intermediarios. Funciona sobre la red Mastercard, lo que la hace válida en miles de comercios en todo el país.

No sirve solo para sacar dinero del cajero. También permite pagar en tiendas, hacer transferencias y ahorrar el saldo en la cuenta hasta que se necesite.

PUBLICIDAD

Programas que depositan en esta tarjeta

Los siguientes apoyos llegan directo a este plástico, según la Secretaría del Bienestar:

Pensión para Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina

Jóvenes Construyendo el Futuro

Apoyo para Hijos de Madres Trabajadoras

Programa de Mejoramiento de Vivienda

Para qué sirve: usos principales

La tarjeta funciona en cualquier negocio con terminal bancaria: supermercados como Walmart, Bodega Aurrerá, Soriana y Chedraui; farmacias, tiendas de conveniencia y restaurantes. Solo la presentas y pones tu NIP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Retirar efectivo

Puedes sacar dinero en cajeros automáticos o en ventanillas del Banco del Bienestar sin pagar comisión. Si usas cajeros de otros bancos, sí aplica un cobro.

PUBLICIDAD

2. Pagar en comercios

La tarjeta funciona en cualquier negocio con terminal bancaria: supermercados como Walmart, Bodega Aurrerá, Soriana y Chedraui; farmacias, tiendas de conveniencia y restaurantes. Solo la presentas y pones tu NIP.

Pásala una sola vez por la terminal para evitar cargos dobles. Algunos negocios pequeños pueden cobrar comisión por pago con tarjeta; conviene preguntar antes de confirmar la compra.

PUBLICIDAD

3. Hacer transferencias

Desde mayo de 2026, la app incorporó transferencias SPEI a otras instituciones, disponibles las 24 horas y sin comisión. El límite es de 1,500 pesos diarios. La función se activa de forma gradual, por lo que algunos usuarios aún no la ven en su celular.

Quienes no tengan la opción disponible en la app pueden hacer el envío en ventanilla de cualquier sucursal.

PUBLICIDAD

4. Pagar con CoDi y DiMo

La misma actualización de mayo de 2026 sumó CoDi (pagos por código QR) y DiMo (envíos usando solo el número de celular del destinatario, sin necesidad de CLABE ni nombre del banco receptor).

5. Pagar servicios y recargas

En puntos de pago autorizados puedes cubrir recibos de agua, luz o teléfono, y recargar tiempo aire directamente desde el saldo de tu tarjeta.

PUBLICIDAD

6. Ahorrar

No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito. El saldo permanece en tu cuenta de forma segura hasta que decidas usarlo.

El Banco del Bienestar aclaró en sus canales oficiales que la tarjeta no sirve para compras en plataformas digitales. Ese uso no está habilitado.

PUBLICIDAD

Comisiones por retiro en otros bancos

Los cajeros del Banco del Bienestar no cobran nada por retirar o consultar saldo. Si usas cajeros de otras instituciones, estos son los cargos por retiro:

Inbursa: 19 pesos

PUBLICIDAD

Banamex: 26.50 pesos

Banorte: 27 pesos

PUBLICIDAD

Banco Azteca: 30 pesos

HSBC: 30.90 pesos

BBVA: 33 pesos

Scotiabank: 34.80 pesos

Santander: 40.36 pesos

Tiendas como Oxxo, Walmart y Soriana también permiten retiros, pero con comisión variable.

Cómo activar tu tarjeta

Hay tres formas de hacerlo:

Por teléfono:

1. Llama al 800 900 2000

2. Ten a la mano tu INE y tu tarjeta

3. Da tus datos de verificación

4. Elige un NIP de 4 dígitos

5. Confirma el NIP y listo

En cajero automático:

1. Inserta tu tarjeta

2. Selecciona “Activar”

3. Crea tu NIP de 4 dígitos

4. Confírmalo dos veces

En sucursal (recomendado en 2026):

1. Localiza la más cercana en directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx

2. Lleva tu INE y tu tarjeta

3. Registra tu huella digital

4. Crea tu NIP de 4 dígitos

5. Haz una operación de prueba para verificar que todo funcione

Cómo retirar dinero en cajero

La función de transferencias se habilitó en mayo de 2026 y aún se distribuye de forma escalonada. Antes de comenzar, verifica que tu app esté actualizada a la versión más reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Inserta tu tarjeta en el cajero del Banco del Bienestar

2. Escribe tu NIP de 4 dígitos

3. Elige “Retiro de efectivo”

4. Teclea el monto que quieres retirar (límite diario: 5,000 pesos)

5. Decide si quieres comprobante impreso

6. Toma tu dinero, el recibo y la tarjeta

Cómo pagar en una tienda

1. Presenta tu tarjeta en la terminal del comercio

2. El cajero ingresa el monto a cobrar

3. Escribe tu NIP en la terminal

4. Espera la confirmación en pantalla

5. Pide tu comprobante de pago

Cómo hacer una transferencia desde la app

La función de transferencias se habilitó en mayo de 2026 y aún se distribuye de forma escalonada. Antes de comenzar, verifica que tu app esté actualizada a la versión más reciente.

1. Abre Banco del Bienestar Móvil

2. Inicia sesión con tu usuario y contraseña

3. Selecciona “Enviar dinero” o “Transferencias”

4. Elige la modalidad SPEI

5. Ingresa la CLABE interbancaria de 18 dígitos del destinatario

6. Selecciona el banco receptor

7. Escribe el monto (máximo 1,500 pesos al día)

8. Verifica que todos los datos sean correctos

9. Confirma la operación y guarda el comprobante digital

Si la opción aún no aparece en tu celular, puedes hacer el envío en ventanilla con: INE vigente, contrato de tu cuenta, solicitud SPEI (la entregan en sucursal), CLABE y nombre completo del destinatario, y nombre del banco receptor.

Cómo vincular la app

1. Descarga “Banco del Bienestar” desde la App Store o Play Store, de forma gratuita

2. Acepta los términos y condiciones

3. Registra tu número de celular

4. Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta

5. Escribe tu NIP

6. Crea una contraseña

7. Confirma tus datos: ya puedes ver tu saldo, movimientos y, si la actualización llegó a tu dispositivo, hacer transferencias

Qué hacer si pierdes la tarjeta

Llama de inmediato al 800 900 2000 para reportar robo, extravío o cualquier falla. También puedes acudir a cualquiera de las más de 1,800 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país.

Si durante una operación alguien se ofrece a ayudarte, pide apoyo únicamente al personal del banco, nunca a desconocidos.