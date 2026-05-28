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En Panamá preparan a rescatistas para proteger ballenas durante la temporada de avistamiento

Autoridades y expertos internacionales participaron en entrenamientos para rescatar cetáceos atrapados en redes.

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Panamá es considerado uno de los principales destinos de avistamiento de ballenas en Centroamérica. Tomada de MiAmbiente
Panamá es considerado uno de los principales destinos de avistamiento de ballenas en Centroamérica. Tomada de MiAmbiente

Panamá se prepara para el inicio de una nueva temporada de llegada de ballenas jorobadas, uno de los espectáculos naturales más importantes del Pacífico panameño y que cada año moviliza a miles de turistas hacia distintos puntos costeros del país.

Con el arribo de los primeros cetáceos previsto para las próximas semanas, autoridades y organizaciones ambientales reforzaron las acciones de capacitación para atender emergencias relacionadas con estos mamíferos marinos.

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En ese contexto, el Ministerio de Ambiente participó en una capacitación especializada sobre atención y desenmalle seguro de grandes ballenas, organizada junto a la Comisión Ballenera Internacional (CBI), la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Fundación MarViva, Fundación Panacetacea y la Red Nacional de Asistencia a Ballenas Enmalladas (RABEN) de México.

La jornada reunió a personal técnico, autoridades y comunidades costeras, quienes recibieron formación teórica y práctica sobre protocolos de rescate, evaluación de riesgos y técnicas de liberación de cetáceos atrapados en redes de pesca. Parte de los ejercicios se desarrolló en el mar con apoyo de embarcaciones del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la UMIP.

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Las prácticas de capacitación incluyeron maniobras marítimas con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval y la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Tomada de MiAmbiente
Las prácticas de capacitación incluyeron maniobras marítimas con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval y la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Tomada de MiAmbiente

Panamá recibe cada año poblaciones de ballenas jorobadas provenientes tanto del Pacífico Norte como del Pacífico Sur. Las aguas cálidas del país funcionan como un refugio natural para el apareamiento, nacimiento y crianza de los ballenatos, principalmente entre julio y octubre, aunque algunos ejemplares comienzan a ser observados desde finales de mayo y junio.

Las principales zonas de avistamiento se concentran en el Archipiélago de Las Perlas, el Golfo de Chiriquí, Pedasí, el Parque Nacional Coiba y diversos sectores costeros de Veraguas y Darién. Estas áreas se han convertido en puntos clave para el turismo marino y ecológico de Panamá.

El avistamiento de ballenas representa además una importante actividad económica para comunidades costeras, operadores turísticos, hoteles, restaurantes y servicios de transporte marítimo. En varias regiones del Pacífico, la temporada de cetáceos genera un aumento significativo en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros interesados en observar de cerca a estos animales.

Sin embargo, el crecimiento del turismo asociado a las ballenas también ha elevado las preocupaciones por la presión que enfrentan los cetáceos debido a la cercanía de embarcaciones turísticas y privadas. Especialistas advierten que en muchos casos los botes se acercan demasiado para obtener fotografías o videos, alterando el comportamiento natural de los animales.

Infografía horizontal con texto y gráficos sobre ballenas en Panamá. Muestra mapas, ballenas animadas, islas, barcos y zonas de avistamiento clave.
Infografía detallada sobre las rutas migratorias de las ballenas hacia Panamá, destacando su origen, el motivo de su viaje y las principales zonas de avistamiento en el Pacífico panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos señalan que estas prácticas pueden provocar estrés, afectar la comunicación entre madres y crías y alterar momentos clave como la alimentación, el descanso o la lactancia. También existe riesgo de colisiones con embarcaciones, especialmente en zonas donde coinciden varios operadores turísticos al mismo tiempo.

A esto se suman los casos de enmallamiento, considerados una de las amenazas más serias para las ballenas a nivel mundial. Los cetáceos pueden quedar atrapados accidentalmente en redes de pesca artesanal o industrial, provúandoles heridas profundas, agotamiento extremo e incluso la muerte.

La directora nacional de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente, Digna Barsallo, indicó que este tipo de capacitaciones fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias relacionadas con fauna marina. “Estas jornadas ayudan a mejorar capacidades técnicas para responder de manera segura a casos de ballenas enmalladas y promover coordinación entre instituciones, organizaciones y comunidades costeras”, expresó.

La capacitación contó con facilitadores internacionales de la Comisión Ballenera Internacional y de RABEN México, quienes compartieron experiencias sobre rescate de grandes cetáceos y el uso de herramientas especializadas para desenmallamientos seguros.

Personal técnico y autoridades participaron en ejercicios prácticos de rescate y desenmalle de grandes cetáceos en aguas panameñas. Tomada de MiAmbiente
Personal técnico y autoridades participaron en ejercicios prácticos de rescate y desenmalle de grandes cetáceos en aguas panameñas. Tomada de MiAmbiente

Organizaciones ambientales han insistido en la necesidad de reforzar las medidas de avistamiento responsable durante la próxima temporada. Entre las recomendaciones internacionales destacan mantener distancias prudentes, reducir la velocidad de navegación cerca de cetáceos y evitar persecuciones o maniobras invasivas.

Las autoridades consideran que el principal reto será mantener el equilibrio entre el auge del turismo marino y la conservación de especies que convierten a Panamá en uno de los corredores más importantes para las ballenas jorobadas en el Pacífico oriental.

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