Con los años, Dorys contaría algunos pormenores de aquella escandalosa separación. Aseguró que Emilio no le había dejado nada. "Fue muy desagradable lo que me hizo vivir. Perdí todo. Solo me quedé con mi casa. Me sacó todo. Los abogados son muy caros y gasté fortunas. A mí, igual, nunca me importó la plata. Tal vez por eso me pasó lo que me pasó…", lamentó la actriz cuando se supo que su ex pareja estaba enfermo de cáncer. En ese momento fue muy criticada por su falta de clemencia ante una situación semejante.