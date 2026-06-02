Mafe Carrascal insistió en invitar a Juan Daniel Oviedo a un café y envió mensaje a los votantes de Sergio Fajardo y Claudia López

El llamado de María Fernanda Carrascal se centró en promover el diálogo y la participación de distintos actores en el contexto político actual - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook/Luisa González/REUTERS/Lina Gasca/Colprensa/Prensa Claudia López

María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico, reiteró su invitación a Juan Daniel Oviedo para compartir un café, manifestando su disposición a dialogar con representantes de distintos sectores políticos tras la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial.

La congresista expresó que mantiene la apertura para conversar con personas y sectores con quienes ha tenido desacuerdos en el pasado.

Carrascal indicó que también está preparada para recibir a los votantes de Sergio Fajardo y Claudia López, excandidatos presidenciales, así como a figuras políticas como Jennifer Pedraza.

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Según sus declaraciones, el contexto político actual demanda la búsqueda de consensos y la defensa de la institucionalidad, la democracia y la participación libre.

María Fernanda Carrascal expresó que mantiene la apertura para conversar con personas y sectores con quienes ha tenido desacuerdos en el pasado - crédito @MafeCarrascal/X y Colprensa

“Quiero decir que estoy lista para tomarme ese café. También estoy dispuesta a reunirme con mis compañeros y compañeras del Congreso de la República, como Jennifer Pedraza. Estoy preparada para abrirle la puerta a los votantes del candidato presidencial de Sergio Fajardo, y de Claudia López, por supuesto, con quienes, como saben, hemos tenido diferencias políticas”, indicó Carrascal a medios de comunicación.

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Y agregó: “En este momento considero que la institucionalidad, la democracia y la participación libre de todos están en riesgo, especialmente ante un candidato que ha dicho que nos “destriparía” y lo ha demostrado”.

En sus declaraciones, Carrascal mencionó a Abelardo de la Espriella y expresó que su actitud ha sido de estigmatización y persecución.

Ante este panorama, insistió en la importancia de promover el diálogo y asegurar garantías democráticas durante la campaña electoral. Su llamado incluyó a diversos actores políticos y ciudadanos, subrayando la necesidad de construir espacios de encuentro y conversación.

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Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta presidencial con más de 10 millones de votos - crédito Sergio Acero/REUTERS

“Sobre Abelardo de la Espriella, mi acercamiento fue únicamente como abogado de Álvaro Uribe Vélez. Esto no lo he contado públicamente; lo compartiré próximamente en mis redes sociales. Considero que el talante de Abelardo de la Espriella es el de estigmatizar y perseguir”, aseveró.

Primera invitación

Tras la jornada electoral del 31 de mayo en Colombia, el clima político experimentó un nuevo giro a raíz de un mensaje que Mafe Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, publicó en sus redes sociales. La congresista se dirigió directamente a Juan Daniel Oviedo con una invitación que captó la atención del debate público, en medio de la expectativa generada por los resultados de la primera vuelta presidencial.

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Carrascal escribió en su cuenta de X una breve frase: “¿Nos tomamos un café Juan Daniel Oviedo?”, mensaje que rápidamente se viralizó y fue interpretado como un gesto cargado de ironía y cercanía, en contraste con la tensión que predominaba tras el cierre de los comicios.

El comentario se insertó en un contexto donde el país analizaba el estrecho margen entre los candidatos principales: Abelardo de la Espriella lideró la votación con 43,74%, seguido por Iván Cepeda, que obtuvo 40,90%. Ambos disputarán la segunda vuelta el 21 de junio.

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En ese escenario, Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, quedaron fuera de la contienda al registrar solo un 6,92% de los votos. Posteriormente, Valencia decidió apoyar la candidatura de De la Espriella, mientras que Oviedo optó por no sumarse a esa campaña, manifestando su desacuerdo y señalando su preocupación por los debates sobre homofobia y machismo que, según él, dominaron la discusión electoral.

Mafe Carrascal y su llamativa invitación a Juan Daniel Oviedo tras su derrota en las elecciones presidenciales - crédito @MafeCarrascal/X

Esta postura contribuyó a fortalecer la incertidumbre sobre el futuro político de Oviedo, quien en la consulta previa había mostrado un desempeño destacado. La decisión de unirse a Valencia generó desencanto entre algunos de sus seguidores, que interpretaron esa alianza como un acercamiento al uribismo. Los resultados reflejaron ese malestar, evidenciando una reducción notable en el respaldo electoral hacia la fórmula.

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Juan Daniel Oviedo, Claudia López y Sergio Fajardo no han respondido a la invitación de la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal.