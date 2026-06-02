María Fernanda Cabal pidió a las autoridades actuar contra Gustavo Petro y lo acusó de apoyar a Iván Cepeda: “Debe ser destituido”

Cabal le replicó al jefe de Estado, luego de que él se pronunció vía X tras el discurso de Abelardo de la Espriella después de su triunfo en la primera vuelta de elecciones presidenciales en Colombia el domingo 31 de mayo de 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa | captura de pantalla DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube | @mariafernandacabal/IG

Luego de la jornada presidencial en Colombia del domingo 31 de mayo de 2026, que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en segundo lugar —ambos definirán en segunda vuelta al nuevo jefe de Estado el domingo 21 de junio—, una de los primeros en reaccionar tras el preconteo fue la congresista María Fernanda Cabal, que salió a cuestionar al presidente Gustavo Petro por sus palabras contra el discurso del vencedor.

La senadora y exprecandidata por el Centro Democrático respondió a un pronunciamiento que compartió Petro en X e instó a las autoridades a investigarlo por presunta participación en política. La congresista ha señalado en distintas ocasiones que Petro respalda a Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

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Tras ese mensaje, Cabal reiteró sus reparos y escribió la mañana del martes 2 de junio de 2026 en su cuenta de X: “Petro debe ser destituido por participación en política”.

Cabal aseguró que Petro participó de manera indebida en política y pidió que lo destituyan - crédito @MariaFdaCabal/X

Para la congresista, “el Estado no puede ver de manera indiferente los intentos golpistas de Gustavo Petro”.

Además, en la misma publicación Cabal dejó en entredicho los comicios que dejaron vencedor al hoy jefe de Estado en 2022.

“No solo se hicieron elegir con trampa, sino que pretenden hacerlo de nuevo para apoyar a Cepeda. Están perdidos”, concluyó la senadora que anunció su salida del Centro Democrático a inicios de 2026.

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El jefe de Estado respondió el domingo 31 de mayo de 2026 a los señalamientos de De la Espriella, tras su discurso en Barranquilla, y planteó que la segunda etapa de la contienda enfrenta dos modelos de país. También llamó al sector progresista a dejar los ataques personales y concentrarse en lo que definió como una lucha para “ganar y derrotar al fascismo”.

Qué más dijo gustavo Petro luego del discurso de Abelardo de la Espriella

En el mismo pronunciamiento de X de Gustavo Petro, él dijo que en la primera vuelta hubo compra de votos y que se habrían pagado entre $150.000 y $200.000 por sufragio.

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También convocó a una “Alianza por la Vida” y aseguró que su sector necesita tres millones de votos más.

La respuesta del mandatario se produjo después de que De la Espriella, en su discurso de victoria tras ganar la primera vuelta presidencial en Colombia, lo acusara de querer desconocer los resultados electorales para quedarse en la Casa de Nariño.

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El presidente Petro denunció la compra de votos en Colombia por valores entre 150.000 y 200.000 pesos - crédito @petrogustavo/X

En su intervención pública en Barranquilla y abordo de una embarcación, el abogado dijo: “Petro y su marioneta, lo he venido advirtiendo desde antes de la campaña, pretende robarse la democracia. Le pido a las fuerzas armadas que recuerden su juramento a la Constitución. Si ustedes lo cumplen, este par de dementes no lograrán sus sucios propósitos”.

Petro explicó en su publicación que contestaba porque había sido mencionado de forma directa por el ahora aspirante presidencial.

Por consiguiente, el jefe de Estado escribió: “Ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme. No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo”.

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Petro calificó la disputa electoral como una confrontación entre progresismo y fascismo

En el mismo mensaje, Petro afirmó que detrás de De la Espriella estaba “el mismo” proyecto político que, según él, respaldó al expresidente Álvaro Uribe, y lo describió como “el fascismo mafioso que ya ha gobernado en Colombia”.

El mandatario expuso además que la contienda posterior a la primera vuelta ya no debía entenderse como una competencia entre nombres propios.

“Todo pueblo tiene la obligación moral ante la humanidad de derrotar el fascismo. Lo que dejó el fascismo allí donde ha gobernado es un holocausto. Holocausto en Europa, holocausto en China, holocausto en Chile, Uruguay y Argentina. Holocausto en Colombia, porque fue el fascismo el que gobernó a Colombia en la época de Laureano y Ospina, y luego con la gobernanza de los paramilitares que dejaron 200.000 muertos”, expresó el jefe de Estado en su mensaje vía X.

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El presidente hizo un llamado a los jóvenes y a la población rural para que voten masivamente por la defensa de la vida en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Este fue el punto de inflexión con el que Petro justificó su llamado a las fuerzas progresistas para que dejaran de lado los enfrentamientos personales.

“Sé que buscan la desbandada y alistan los cuchillos y los colmillos. Sé de las debilidades de la campaña progresista. Pero vamos a ganar y derrotar al fascismo”, agregó el presidente colombiano.

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Petro también estableció un contraste biográfico y político con su rival (de la Espriella), y dijo que ambos nacieron en Córdoba, pero definió al abogado como integrante de una familia terrateniente y defensor del paramilitarismo, mientras se presentó como hijo de campesinos y medianos productores del agro.

El presidente apeló a Córdoba, al Caribe y al voto juvenil para sustentar su convocatoria

Como parte de su respuesta, el departamento de Córdoba (región Caribe, norte de Colombia) ocupó un lugar central en la argumentación del presidente.

Petro afirmó que De la Espriella fue derrotado en Sahagún, el municipio donde nació, y en el departamento, donde mencionó una votación de 360.000 votos contra 260.000 para su adversario, y agregó que también perdió en todo el Caribe colombiano.

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Sobre ese resultado, el mandatario escribió: “¿Por qué? Porque en su pueblo lo conocen y saben lo que pasaría si un fascista defensor del paramilitarismo llega al poder”. Esta fue la base de su invitación a conformar una alianza amplia para defender la democracia.

Petro afirmó que respondió a las palabras del candidato de la Espriella porque él lo señaló con nombre propio - crédito @gustavopetrourrego/IG

En la misma línea argumental el presidente convocó a “toda persona demócrata” a integrar una “enorme ‘Alianza por la Vida’ sin exclusiones”. También recordó la situación que atravesó cuando fue candidato en 2022, cuando había necesitado una cantidad similar de votos tras obtener menos apoyos que Iván Cepeda.

El llamado más directo fue a la juventud colombiana, a la población rural y al liderazgo popular.}

Petro advirtió sobre un posible retorno de prácticas de hace cinco años en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y escribió: “A toda la juventud de Colombia les digo que junto al progresismo será la juventud y la gente de los campos y el liderazgo popular, los que serán enfrentados con violencia, las mafias armadas ya han hecho eso recientemente”

“Volverán al ejército y la policía de hace 5 años. Los ajúas y los Vargas están listos. Deshonrar el uniforme es su tarea. Por eso a la juventud toda le digo, es la hora de salir a votar en masa como nunca antes. A defender la Vida propia. Ahora el voto es para defender la vida propia y de los hijos e hijas. Yo tomaré mis propias decisiones”, agregó el mandatario.

De la Espriella pronunció su discurso desde una embarcación en el malecón de Barranquilla - crédito captura de pantalla DE LA ESPRIELLA STYLE / YouTube

En la parte final de su publicación, el presidente colombiano pidió que la oposición no llegue al poder.

“Si los tigres vinieran realmente a Colombia matarían las especies vivas que hay y a los seres humanos. No seamos tontos, no necesitamos extranjeros que no viven en el país sino en Miami e Italia y no piensan sino en venganza como los “squifos” italianos y en la codicia para si mismos. Vamos a dar la batalla por la Vida y la Historia libertaria se Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, cerró Petro.