— Ya no me enojo. Soy muy contestadora, no me llamo a silencio si tengo una idea, a veces leo cada cosa en las redes y me da de leer. Soy muy justiciera, no porque estoy muy enojada. Soy muy efusiva para discutir, pero después no me doy manija con eso, no me enrosco, no guardo enojos. Cuando alguien me enoja mucho decido no hablarle a esa persona, decido mantener distancia y no hablarle nunca más.