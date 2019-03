"Se lo conté como: 'Mirá, me llegó esta propuesta'. No pensando que ella podía tomarlo a mal por el hecho de trabajar con Pampita. Está todo más que bien, mi hermana no tiene ningún problema. Me dijo: 'Pasala bien, divertite, disfrutalo'. Siempre para adelante", agregó al respecto, para luego referirse a su relación con la conductora del ciclo.