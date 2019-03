¿Cómo no enternecerse ante el actor que afirma sin vergüenza que su papel consagratorio –el de Aragorn en El señor de los anillos- lo aceptó porque su hijo, fanático de la obra de Tolkien, se lo pidió y que, en todas sus películas y por contrato, exige dejar días libres para estar con su familia? ¿Cómo no admirar a una persona que en pleno mandato de George Bush solo se mostraba con camisetas que exigían: "No more blood for oil ('No más sangre por petróleo')"?