A pesar de que el teatro estaba habilitado y que no hay nada que diga que el foso de orquesta no puede estar descubierto (como en este caso), Nora Hoffman, hermana de Denis, se mostró enojada: "Siempre uno dice que es un accidente, pero al ver las imágenes y al ver al director (Raúl Armisen) hablar con desparpajo a la mañana, son cosas que se pueden evitar. Dejan de ser accidentes". Sin embargo, dijo que no tenían en mente iniciar acciones legales y que por el momento están enfocados en la salud del cantante y en rezar por él.