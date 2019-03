Chaves, que a sus 25 años afronta su desafío profesional más importante, se hace eco de esa sensación: "Me gustaría sacarme la presión encima, pero siento una gran responsabilidad y por eso quiero contar la historia con mucho respeto y esquivar lo solemne. Me parece que no hay que vivirlo desde un lado de víctima, sino de luchadora. Una mujer a la que le están pasando cosas y es la única forma de romperlas: primero, te tienen que pasar. Lo vivo con entusiasmo , preparándome y estudiando mucho. Así que ojalá que les guste… ¡Hice todo lo que pude!"