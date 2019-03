"Esos años siempre me llamaron la atención y he hecho varias cosas de época. Hice Sitiados, sobre la Conquista Chilena, así que me fui para 1590, después hice cosas de los 70, de la dictadura en Chile. También hice de Manuel Rodríguez Erdoíza, que sería como el San Martín chileno. Así que he tenido la oportunidad de viajar en el tiempo y es algo que me apasiona mucho. Me permite acceder a un imaginario que me despega del Benjamín del presente", confiesa el actor, que los fines de semana se sube al escenario del Teatro Picadero con la obra Terapia Amorosa.