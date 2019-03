En ese sentido, asegura que el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género son cuestiones tratadas desde el comienzo de la ficción, centradas principalmente en su papel: "Mi personaje era feminista sin saberlo en ese momento. Raquel fue la primera prostituta en desbaratar una red de trata muy poderosa de la época, llamada 'Zwi Migdal'. Por eso desde el primer instante quise interpretarla. Me encanta y me parece espectacular hacerlo en este momento: me parece que es una responsabilidad, pero me gusta y me hace sentir bien".