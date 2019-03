También contó cómo empezó este amor que la tiene tan feliz y lo que tienen en común con Nicolás: "Nos presentó Josefina Sarkany. Un día me dijo: 'Tengo un chico ideal para vos, ¿le puedo dar tu teléfono?'. La verdad es que yo un poco dudé porque no estaba con muchas ganas de conocer a nadie, venía de varios fracasos y medio que había perdido las esperanzas, pero ella me convenció y ¡me alegro de haberle dado otra chance al amor! Tenemos una relación muy linda y relajada. Hice algo que suelo evitar: acepté que me invitara a tomar algo a un bar cualquiera: nos mostramos en público desde el día uno, ¡algo que no hago jamás! Es difícil tener una cita cuando sos una persona medianamente conocida porque la gente te saca fotos que después se filtran y la realidad es que a veces salís con un chico una vez, no te gusta y no lo ves más. A los 15 días salís a tomar algo con otro y la gente piensa: 'esta chica cambia de novio rapidísimo'. Disfrutamos de cualquier actividad que programemos y estos días en Punta del Este, en los que convivimos por primera vez, descubrimos que nos llevamos genial. ¿Viste que a veces aparecen roces por una toalla húmeda tirada en el piso del baño o por la ropa acumulada sobre la silla del dormitorio? ¡Nada de eso nos pasó! Así que, dado lo exitosa que resultó nuestra estadía en Uruguay, decidimos viajar juntos a Nueva York en marzo para correr la carrera de 21 km".