Una cobertura y un altercado con policías horas antes de morir: revelan nuevos detalles del asesinato del periodista Luis Ángel López en Veracruz

Retrato ilustrado en acuarela de Luis Ángel López Valdez, periodista mexicano, con símbolos de la cámara y el papel, salpicados de rojo en alusión a la violencia que enfrenta la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eli Martínez, reportero de nota roja en Poza Rica, estuvo con Luis Ángel López Valdez dos horas antes de que a éste último lo asesinaran. Cubrieron juntos una nota en la colonia Santa Emilia y, en ese mismo lugar, policías estatales intentaron impedir que los periodistas grabaran y difundieran el aseguramiento de un taxi.

López Valdez reportó el hostigamiento a la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) alrededor de las 10:30 de la noche del miércoles 11 de junio. Horas después, 18 balazos le quitaron la vida en la avenida 20 de Noviembre.

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Los nuevos detalles los reveló el propio Eli Martínez en entrevista con Javier Risco en Radio Fórmula, aportando una secuencia de hechos que no había trascendido en los reportes oficiales y que agrava la línea de investigación sobre el hostigamiento policial al periodista asesinado.

Sitio donde dio vuelta el auto del periodista y posteriormente quedó tendido su cuerpo. Crédito: Google Maps

Policías municipales y estatales: dos corporaciones que tuvieron altercados con el periodista

Las amenazas que llevaron a López Valdez a solicitar medidas de protección no vinieron de una sola corporación, ni empezaron con él solo.

Hace un par de años, durante una cobertura policiaca, López Valdez y su colega Carlos Castro fueron amedrentados por elementos de la Policía Municipal de Poza Rica.

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Ambos reporteros acudieron a la CEAPP, que les otorgó medidas cautelares en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, Castro fue asesinado el 8 de enero de 2026 en un restaurante de la avenida 20 de Noviembre.

López Valdez corrió la misma suerte cinco meses después, en la misma avenida. Los dos habían sido amenazados por la misma corporación. Los dos contaban con protección.

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Periodista Luis Ángel López Valdez. (Redes sociales)

Aproximadamente un mes y medio antes de ser asesinado, la CEAPP buscó a Luis Ángel López Valdez para renovar sus medidas. Acudieron a su domicilio, entregaron el documento oficial y colocaron cámaras de seguridad en su casa. Él aceptó la renovación.

La noche del miércoles, sin embargo, tuvo otro altercado, ahora con policías estatales, que habrían intentado impedir que López Valdez y dos compañeros documentaran el aseguramiento de un taxi en la colonia Santa Emilia. Los periodistas reportaron el hostigamiento a la CEAPP alrededor de las 10:30 de la noche. Poco después, López Valdez fue atacado.

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“No es la primera vez que perdemos a un compañero tras haber tenido discusiones o altercados con elementos policiacos”, dijo Martínez a Radio Fórmula.

La fiscal confirmó el hostigamiento como línea de investigación, pero el video la complicó

La fiscal general de Veracruz Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre convocó una conferencia de prensa el viernes 12 de junio para informar avances en el caso. Confirmó que López Valdez presentó 18 heridas por arma de fuego y que las investigaciones apuntaban a que el ataque se inició en un lugar distinto al donde fue hallado el cuerpo.

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En el video sólo se ve a un sujeto atacando a balazos al periodista. (Captura de pantalla)

Las imágenes de videovigilancia —cuya filtración reconoció la propia fiscal— mostraron al taxi que conducía López Valdez dando vuelta en la calle 18, seguido de la salida del comunicador huyendo del vehículo. Las cámaras también captaron a una persona no identificada que viajaba con él momentos antes del ataque. Las autoridades trabajan para identificar al acompañante mediante el análisis de la telefonía celular de la víctima.

Jiménez Aguirre precisó que el video no mostró la presencia de ningún elemento de autoridad siguiendo al taxi. La línea del hostigamiento policial no fue descartada, pero el material videográfico la debilitó. La fiscal remitió oficios a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y a la Policía Municipal de Poza Rica para solicitar informes sobre posibles altercados previos.

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El secretario de Gobierno estatal Ricardo Ahued Bardahuil anunció que también se investigará la denuncia que López Valdez presentó por presunto acoso policial: “Cuando una denuncia llega a la fiscalía se ordenan medidas de protección, y habrá que revisar si existió alguna omisión o algún tema que se haya descuidado”, dijo.

Un periodista que cubría nota roja y manejaba taxi para sobrevivir

Periodistas y familiares de comunicadores asesinados. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REFILE - IMÁGENES TPX REPETITIVAS DE CALIDAD DEL DÍA

López Valdez llevaba cuatro o cinco años en el periodismo. Era ingeniero en sistemas de profesión, pero lo que le apasionaba era la cobertura policiaca. Eli Martínez lo conoció desde sus primeros días en la fuente y lo describió como un reportero que “día con día demostró su esfuerzo y su desempeño por esta labor”.

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Para completar sus ingresos, López Valdez trabajaba como taxista por las noches, después de su jornada periodística. La noche en que fue atacado conducía precisamente ese taxi. Martínez confirmó que nunca había tenido ningún problema en esa actividad.

“Lo hacemos más por amor a lo que hacemos. No realmente porque sea una labor bien pagada”, dijo Martínez al referirse a las condiciones económicas del periodismo en Veracruz.

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El asesinato de López Valdez detonó una respuesta organizada entre los periodistas de la zona norte de Veracruz. El sábado, durante el sepelio del comunicador, Martínez leyó un posicionamiento conjunto firmado por reporteros de Poza Rica, Papantla, Coatzintla, Tihuatlán, Tuxpan, Tantoyuca, Álamo y Naranjos.

El texto exigió a la gobernadora Rocío Nahle garantías de seguridad e instrucciones a las corporaciones policiales para respetar el trabajo periodístico.

“Resulta inaceptable que aun portando identificaciones oficiales, gafetes de medios de comunicación y acreditaciones periodísticas, compañeros sigan siendo señalados, cuestionados o tratados como presuntos delincuentes por servidores públicos cuya obligación es garantizar el orden y proteger a la ciudadanía”, dijo Martínez en ese pronunciamiento.

CIDH y Artículo 19 exigen investigación

A dos días del del secuestro de Roxana Guzmán, las autoridades no reportan avances y los captores no han pedido rescate. (Redes sociales/Captura de pantalla)

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH registró “con preocupación” el asesinato de López Valdez y llamó a que la investigación considere su labor como reportero. Artículo 19 pidió a las autoridades que dicten medidas de protección para la familia del periodista.

A estos casos se suma la desaparición de la reportera Roxana Berenice Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, secuestrada el 2 de junio en Nanchital por un comando armado que irrumpió en su domicilio. Su paradero continúa sin esclarecerse.

El 10 de junio, la Fiscalía General de la República atrajo el caso y el 12 de junio las autoridades veracruzanas entregaron la carpeta de investigación a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, con sede en la Ciudad de México.