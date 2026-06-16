España

La CNMC investiga a los seis principales bancos por posibles prácticas anticompetitivas en las hipotecas a tipo fijo

El regulador abre un expediente sancionador contra Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja por declaraciones de directivos que habrían permitido anticipar la política comercial de la competencia

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Entrada de la sede de la CNMC en Madrid. (Europa Press)
Entrada de la sede de la CNMC en Madrid. (Europa Press)

Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell están bajo investigación formal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado hipotecario, según ha comunicado este martes el organismo regulador en nota de prensa. La CNMC ha abierto un expediente sancionador contra las seis principales entidades bancarias del país al detectar indicios de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El foco del expediente son las declaraciones públicas que directivos de estos bancos realizaron sobre la política comercial futura de sus entidades, en particular sobre los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo. La CNMC considera que esas intervenciones habrían permitido a los competidores del sector anticipar el comportamiento futuro de cada uno de los seis bancos cotizados en el Ibex 35. Ese tipo de señalización entre rivales está prohibida por las normas de libre competencia tanto en España como en la Unión Europea.

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(Noticia en ampliación)

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