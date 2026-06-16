Susan Villanueva rompe en llanto al revelar el abuso que sufrió de niña: “No dejen que se cruce un Rodolfo en el camino de mis hermanas”

La hija del artista reveló que decidió hablar por temor a que las hijas menores de su padre puedan enfrentar situaciones similares. ATV/ Magaly TV La Firme.

Una de las entrevistas más duras y conmovedoras emitidas recientemente en la televisión peruana tuvo como protagonista a Susan Villanueva, hija del reconocido cómico Pablo Villanueva, Melcochita, quien decidió abrir una de las heridas más profundas de su vida para advertir sobre los riesgos que pueden enfrentar los niños cuando quedan expuestos a personas que terminan traicionando su confianza.

La historia fue presentada en Magaly TV La Firme, donde la propia Magaly Medina reconoció que el testimonio la había impactado profundamente. La conductora explicó que Susan decidió hablar luego de recordar su propia experiencia al enterarse de la actual situación sentimental de su padre y al pensar en sus hermanas menores.

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“Nos ha calado hondo el corazón”, comentó Medina al presentar el informe. Según explicó, Susan tomó la decisión de exponer una parte de su pasado debido al temor que siente por sus hermanas menores y por la posibilidad de que puedan atravesar experiencias similares a las que ella vivió cuando era apenas una niña.

Susan Villanueva revela traumático episodio de su infancia y lanza desesperado pedido por sus hermanas. Captura: Magaly TV La Firme.

Susan Villanueva recuerda los años más difíciles de su infancia

La hija de Melcochita relató que su vida cambió cuando sus padres se separaron. Tras la ruptura, ella y su hermano Hussein viajaron a Estados Unidos para vivir con su padre, quien ya había iniciado una nueva relación sentimental.

Lo que inicialmente parecía ser el inicio de una nueva etapa terminó convirtiéndose, según su testimonio, en una experiencia marcada por el miedo, los maltratos y el sufrimiento.

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Susan recordó que convivía con la entonces pareja de su padre, a quien responsabiliza de múltiples agresiones físicas y psicológicas durante aquellos años.

Susan Villanueva revela traumático episodio de su infancia y lanza desesperado pedido por sus hermanas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Después empezaron los maltratos por parte de ella, los gritos. El primer maltrato que ella hizo fue que nos peló la cabeza, nos echó Baygon a la cabeza. Le dijo que teníamos piojos. Una vez nos rompió la cabeza, nos quemaba, nos azotaba, hay veces nos noqueaba, a veces nos desmayaba”, relató.

Según contó, la situación se volvió cada vez más complicada dentro del hogar. Incluso aseguró que la mujer llegó a sentir celos de la relación que mantenía con su padre.

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“Ella me empezó a agarrar más cólera y le decía a mi papá que yo y él teníamos un amor de hombre a mujer. No sé, en su mente enferma ella pensaba que yo y mi papá éramos amantes”, afirmó.

Susan Villanueva revela traumático episodio de su infancia y lanza desesperado pedido por sus hermanas. Captura: Magaly TV La Firme.

Los maltratos que asegura haber sufrido en Estados Unidos

Durante la entrevista, Susan explicó que mientras vivía en el condado de Queens también convivía con el hermano de su entonces madrastra. Según su relato, este hombre inicialmente se mostró amable y cercano, ganándose poco a poco su confianza.

“Empezó que ay, que sí, que has salido bonita en las fotos. Poco a poco iba como que: ‘Anda, a ver, sácate el polito’. Después: ‘Sácate el pantalón’”, recordó. La hija de Melcochita contó que con el paso del tiempo comenzaron situaciones que la hicieron sentir miedo y confusión.

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“Él ya empezó como que empezar a tocar, se metía al baño cuando estaba ahí, me tocaba mis partes, me tocaba mis senos. Y ahí es donde yo ya sentía ya como esa adrenalina de terror, de miedo”, manifestó. Susan aseguró que el hombre utilizaba amenazas para impedir que contara lo que ocurría.

“Me decía: ‘Ahora no vas a estar hablando porque si tú hablas, yo le voy a decir a Olga que fue mentira y de nuevo ella te va a masacrar. Te puede hasta matar’”, recordó.

Susan Villanueva revela traumático episodio de su infancia y lanza desesperado pedido por sus hermanas. Captura: Magaly TV La Firme.

El doloroso testimonio que la marcó para siempre

Uno de los momentos más difíciles de la entrevista ocurrió cuando Susan reveló que habría sido víctima de agresiones sexuales reiteradas. Entre lágrimas, relató que el hermano de su madrastra la sometió durante años. “Ella tenía un hermano. El hermano tenía algo de cuarenta y cinco años, se llamaba Rodolfo. Él me violó. Y no solo una vez, lo hizo muchísimas veces”, declaró visiblemente afectada.

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La entrevistada explicó que durante mucho tiempo guardó silencio debido al miedo y a la sensación de desprotección que experimentaba en aquel momento. Además, recordó un episodio que hasta hoy le genera profundas dudas y dolor.

“Un día empiezo a sangrar, pero esta vez me salían coágulos grandes. Yo pienso que sí, que sí habré abortado. Seguro era muy chiquita para aguantar un embarazo”, expresó. Las declaraciones provocaron una fuerte reacción emocional durante la entrevista, ya que Susan confesó que muchos recuerdos continúan presentes pese al paso de los años.

“Yo por decir puedo estar bien, pero puede cualquier cosa y hay veces mi subconsciente se olvida de cosas que me han pasado. Creo que uno nunca se cura al cien por cien”, señaló. Cuando fue consultada sobre si aún llora por lo ocurrido, respondió entre lágrimas: “Muchas veces sí. Bueno, ahorita que estoy hablando sí, pero trato de no acordarme”.

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Susan Villanueva revela traumático episodio de su infancia y lanza desesperado pedido por sus hermanas. Captura: Magaly TV La Firme.

El temor que siente por sus hermanas menores

La razón principal por la que Susan decidió contar públicamente esta experiencia está relacionada con sus hermanas menores. Según explicó, al observar la situación actual de su padre y recordar su propia infancia, sintió la necesidad de hacer un llamado de atención para proteger a las niñas.

“Cuida a esas niñas porque las tres son mujeres. No dejes que se cruce una Olga, no dejes que se cruce un Rodolfo en el camino de esas hijas”, manifestó. La hija de Melcochita explicó que este pedido nace del temor de que las menores puedan quedar expuestas a situaciones peligrosas.

“Es un grito de desesperación porque todo me vino a la mente cuando tú decidiste meterte con otra pareja teniendo niñas pequeñas. Concéntrate en esas niñas, que no pasen lo que pasamos”, agregó. Sus palabras estuvieron cargadas de emoción y reflejaron el impacto que aquellos acontecimientos continúan teniendo en su vida adulta.

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Susan Villanueva revela traumático episodio de su infancia y lanza desesperado pedido por sus hermanas. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina reflexiona sobre la protección de los niños

Tras escuchar el testimonio, Magaly Medina dedicó varios minutos a reflexionar sobre la importancia de proteger a los menores y prestar atención a los entornos en los que se desarrollan.

La conductora señaló que historias como la de Susan lamentablemente se repiten en miles de hogares alrededor del mundo. “Pensar que es una pesadilla que viven miles, millones de niños en el Perú y el mundo”, comentó.

Asimismo, recordó que especialistas suelen recomendar a los padres mantenerse atentos incluso frente a personas cercanas al entorno familiar. “Los psicólogos y expertos terapeutas aconsejan siempre desconfiar incluso del entorno más cercano, de familiares, vecinos, compadres, padrinos o personas de confianza”, indicó.

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Medina también lamentó el sufrimiento que Susan arrastra hasta la actualidad y destacó el valor que tuvo para compartir públicamente una experiencia tan dolorosa. “Me rompió el corazón ver a una Susan Villanueva, una mujer adulta que tiene hijos y vive fuera del país, pero que al recordar esos momentos en que se sintió realmente desvalida, sin nadie que la defendiera, la pasó muy mal”, expresó.

Susan Villanueva revela traumático episodio de su infancia y lanza desesperado pedido por sus hermanas. Captura: Magaly TV La Firme.