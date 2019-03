"Imaginate yo, que nunca recibí esa carta. Ahora que me la arrancaron y no la tengo, la encuentro. ¿Cómo le voy a decir yo a mi mamá que la amo, o que la extraño, o que le doy la razón en algunas cosas en las que por ahí estaba enojada, o discutí con ella, en momentos que no sabía lo que ella sentía? Sin embargo, ahora no la puedo tener, no puedo hablar con ella, no puedo decirle cuánto la amo, no la puedo abrazar", lamentó la joven que hoy tiene 20 años.